Rational Aktie klettert deutlich - 06.11.2025

Die Rational Aktie notiert aktuell bei 666,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,67 % zugelegt, was einem Anstieg von +47,50 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rational Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 666,50€, mit einem Plus von +7,67 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

Der heutige Anstieg bei Rational konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,57 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rational Aktie damit um -0,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,90 % verloren.

Rational Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,63 % 1 Monat -9,10 % 3 Monate -7,57 % 1 Jahr -28,71 %

Informationen zur Rational Aktie

Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,58 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag auf Stabilisierungskurs. Bis zum Mittag dämmte der deutsche Leitindex mit 24.019 Punkten seinen Verlust auf 0,13 Prozent ein. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am …

Rational Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.