Starke Zahlen, schwacher Ausblick: Dieser Puma-Rivale sorgt für Unruhe am Markt!

Under Armour hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet. Der Sportartikelhersteller erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,04 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,33 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld 0,02 US-Dollar Gewinn und 1,31 Milliarden US-Dollar Umsatz prognostiziert. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 5 Prozent beziehungsweise um 6 Prozent auf währungsbereinigter Basis.

Margenrückgang durch höhere Kosten

Die Bruttomarge fiel um 2,5 Prozentpunkte auf 47,3 Prozent. Belastet wurde sie durch gestiegene Lieferkettenkosten, höhere Zölle sowie einen ungünstigeren Mix aus Vertriebskanälen und Regionen. Das Unternehmen betonte, dass Wechselkursgewinne und höhere Preise die Einbußen teilweise ausgleichen konnten. Das bereinigte operative Ergebnis, ohne Transformations- und Restrukturierungskosten, lag bei 53 Millionen US-Dollar.

Schwacher Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 (April 2025 bis März 2026) rechnet Under Armour mit einem Gewinn je Aktie zwischen 0,03 und 0,05 US-Dollar und liegt damit unter dem Analystenkonsens von 0,06 US-Dollar. Der Umsatz soll um 4 bis 5 Prozent sinken. Besonders Nordamerika und die Asien-Pazifik-Region dürften Rückgänge im hohen einstelligen Bereich verzeichnen, während die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika voraussichtlich ähnlich starke Zuwächse liefern. Die Bruttomarge soll um 1,9 bis 2,1 Prozentpunkte sinken – vor allem wegen höherer US-Zölle. Währungs- und Preiseffekte dürften den Rückgang jedoch begrenzen.

Sparprogramm soll Effizienz steigern

Die Verwaltungs- und Vertriebsausgaben will das Unternehmen um mittlere zweistellige Prozentwerte senken, auf bereinigter Basis um mittlere einstellige Prozentwerte. Kostensenkungen und eine reduzierte Marketingausgabe sollen dazu beitragen. Das operative Ergebnis wird auf 19 bis 34 Millionen US-Dollar geschätzt, bereinigt auf 90 bis 105 Millionen US-Dollar.

Neuer Finanzchef soll Wandel begleiten

Parallel zu den Quartalszahlen gab Under Armour einen Führungswechsel bekannt: Reza Taleghani wird ab Februar 2026 die Rolle des Executive Vice President und Chief Financial Officer übernehmen. Er folgt auf den langjährigen Finanzchef David Bergman, der bis März 2026 im Unternehmen bleibt, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 3,947EUR auf Tradegate (06. November 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.