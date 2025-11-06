Hochtief bleibt auf Wachstumskurs - Ergebnisse legen kräftig zu

Der Umsatz kletterte im vergangenen Quartal um rund neun Prozent auf gut 9,7 Milliarden Euro. Der Auftragseingang ging leicht um rund zwei Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zurück./mne/stk

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,19 % und einem Kurs von 275,8 auf Tradegate (06. November 2025, 14:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -43,42 %/-39,72 % bedeutet.