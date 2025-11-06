    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Trotz Chipkrise

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW-Produktion läuft auch kommende Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen hat nächste Woche keine Produktionsstopps.
    • Chips von Nexperia bis Ende nächster Woche gesichert.
    • Lage bleibt dynamisch, kurzfristige Probleme möglich.
    Trotz Chipkrise - VW-Produktion läuft auch kommende Woche
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen gibt es trotz der Chipkrise auch kommende Woche keine Produktionsstopps. Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Das gelte auch für die Töchter Audi, Porsche und VW Nutzfahrzeuge, sagte der Sprecher auf Nachfrage. Die Lage sei jedoch "dynamisch", kurzfristige Auswirkungen daher nicht auszuschließen.

    Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Produktionsstopps bei deutschen Autobauern gab es deswegen bisher aber nicht./fjo/DP/jha

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    100,00€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    88,10€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,58 %
    +2,19 %
    -0,38 %
    +2,76 %
    +6,71 %
    -30,29 %
    -30,96 %
    -4,40 %
    +1.962,06 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (06. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,30 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -7,15 %/+61,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trotz Chipkrise VW-Produktion läuft auch kommende Woche Bei Volkswagen gibt es trotz der Chipkrise auch kommende Woche keine Produktionsstopps. Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Zuvor …