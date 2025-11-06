Trotz Chipkrise
VW-Produktion läuft auch kommende Woche
- Volkswagen hat nächste Woche keine Produktionsstopps.
- Chips von Nexperia bis Ende nächster Woche gesichert.
- Lage bleibt dynamisch, kurzfristige Probleme möglich.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen gibt es trotz der Chipkrise auch kommende Woche keine Produktionsstopps. Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Das gelte auch für die Töchter Audi, Porsche und VW Nutzfahrzeuge, sagte der Sprecher auf Nachfrage. Die Lage sei jedoch "dynamisch", kurzfristige Auswirkungen daher nicht auszuschließen.
Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Produktionsstopps bei deutschen Autobauern gab es deswegen bisher aber nicht./fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (06. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,30 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -7,15 %/+61,15 % bedeutet.
...Die Europäische Kommission hat am Dienstag mitgeteilt, sie begrüße Hinweise aus der Industrie, dass China mit Unternehmen aus der EU in Kontakt getreten sei, um einen teilweisen Fluss von Halbleitern wiederherzustellen. Damit sei ein Worst-Case-Szenario verhindert worden und es entstehe Zeit und Spielraum, um eine dauerhafte Lösung zu finden....
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66876025-warburg-research-stuft-volkswagen-auf-buy-322.htm
Bei solchen Zahlen noch an eine Dividende zu denken ist absurd und zeigt, dass man sich der katastrophalen Lage nicht bewusst ist.