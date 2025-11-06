Outcrop Silver gibt bedingte Genehmigung für die Notierung an der TSX bekannt

6. November 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) („Outcrop Silver“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) erhalten hat und damit von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an die TSX wechselt. Outcrop Silver wird weiterhin unter dem gleichen Börsenkürzel „OCG” gehandelt werden.

Die endgültige Genehmigung der Notierung hängt davon ab, dass das Unternehmen bestimmte übliche Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen Unterlagen. Das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald die TSX den Termin bestätigt, an dem der Handel mit den Stammaktien an der TSX voraussichtlich beginnen wird.

Nach der Notierung an der TSX werden die Stammaktien des Unternehmens von der TSXV delistet. Die Aktionäre müssen ihre Aktienzertifikate nicht umtauschen oder sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX ergreifen, da sich das Börsenkürzel oder die CUSIP-Nummer für die Stammaktien nicht ändern werden.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, kontinuierlich Chancen zur Steigerung des Shareholder-Value zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestens aufgestellt, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.