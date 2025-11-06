Hamborner REIT Aktie weiter auf Talfahrt - -4,97 % - 06.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hamborner REIT Aktie. Sie fällt um -4,97 % auf 4,8750€. Die Talfahrt der Hamborner REIT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,8750€, mit einem Minus von -4,97 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hamborner REIT ist ein führendes deutsches Immobilienunternehmen, das durch seine Diversifikation und nachhaltige Investitionsstrategie hervorsticht.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Hamborner REIT abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -10,70 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hamborner REIT Aktie damit um -2,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hamborner REIT -18,94 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Hamborner REIT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,84 % 1 Monat -8,14 % 3 Monate -10,70 % 1 Jahr -21,06 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Herausforderungen der Hamborner REIT Aktie, insbesondere stagnierende Mieterlöse, steigende Kosten und die Notwendigkeit, Finanzverbindlichkeiten zu prolongieren. Diese Faktoren könnten zu sinkenden Dividenden führen, was Verkaufsdruck erzeugt. Dennoch gibt es auch Anleger, die die Aktie als langfristige Investition betrachten und auf eine Erholung hoffen, während die Erwartungen zur zukünftigen Dividende bei etwa 35 Cent pro Aktie liegen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hamborner REIT eingestellt.

Informationen zur Hamborner REIT Aktie

Es gibt 81 Mio. Hamborner REIT Aktien. Damit ist das Unternehmen 397,36 Mio.EUR wert.

Hamborner REIT AG lieferte im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse, die voll und ganz den Erwartungen von mwb entsprachen. Die Mieteinnahmen betrugen 22,3 Mio. EUR (-4% im Vergleich zum Vorjahr) und spiegelten den Verkauf von Vermögenswerten in Hamburg, Lübeck und Osnabrück wider, während die Mietrenditen zum Vorjahr weitgehend stabil blieben, dank moderater Indexierung und stabiler Belegungsraten.

Hamborner REIT Aktie jetzt kaufen?

