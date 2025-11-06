    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Insolvenz als Chance

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum wirtschaftlicher Wandel auch das Scheitern braucht (FOTO)

    Berlin (ots) - Im Rahmen des vom Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter
    Deutschlands e.V. ausgerichteten Deutschen Insolvenzverwalterkongresses am 6.
    und 7.11.2025 in Berlin

    Insolvenzen sind ein notwendiger Teil des ökonomischen Wandels. Sie schaffen
    Raum für Innovation, setzen Fachkräfte frei und ermöglichen den Aufstieg
    zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. In der Keynote von Prof. Marcel Fratzscher auf
    dem Deutschen Insolvenzverwalterkongress wurde deutlich: Der wirtschaftliche
    Umbruch ist unausweichlich und Insolvenzen spielen dabei eine zentrale Rolle.
    Wer den Wandel gestaltet, statt ihn zu verhindern, sichert langfristig
    Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

    Im Rahmen des in diesen Tagen stattfindenden Deutschen
    Insolvenzverwalterkongresses wurde in einer vielbeachteten Keynote-Speech von
    Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für
    Wirtschaftsforschung (DIW), die Rolle von Insolvenzen im Prozess des
    ökonomischen Wandels beleuchtet. Die zentrale These: Insolvenzen sind kein
    Makel, sondern begleiten den ökonomischen Umbruch und sind ein notwendiges
    Instrument für Erneuerung und wirtschaftliche Dynamik.

    Die deutsche Wirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel.
    Klimawandel, Digitalisierung, geopolitische Unsicherheiten und der
    internationale Wettbewerbsdruck machen deutlich: Ein "Weiter so" ist keine
    Option. In dieser Phase des ökonomischen Umbruchs sind Insolvenzen kein Zeichen
    von Schwäche, sondern ein notwendiges Instrument der Marktbereinigung und
    Erneuerung.

    " Jede Insolvenz ist zweifellos ein einschneidendes Ereignis für die betroffenen
    Unternehmen, ihre Beschäftigten und die jeweiligen Regionen. Doch im größeren
    wirtschaftlichen Kontext erfüllen Insolvenzen eine zentrale Funktion: Sie setzen
    wichtige Ressourcen wie Fachkräfte, Kapital und Know-how frei, die innovativen
    und zukunftsfähigen Geschäftsmodellen zur Verfügung stehen müssen. Nur so kann
    eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Wirtschaft neu entstehen ", sagt Dr.
    Christoph Niering, Insolvenzverwalter und Vorsitzender des Berufsverbandes VID.

    Mut zur Reform: jetzt, nicht später

    Viele der heutigen Herausforderungen - von überbordender Bürokratie über
    mangelhafte Infrastruktur bis zu ungelösten Energiefragen - sind keine neuen
    Phänomene. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Reformverzögerungen. Die Frage
    ist nicht mehr, ob wir handeln, sondern wann und wie hoch die Kosten des Zögerns
    sein werden. Eine Transformation heute ist deutlich weniger schmerzhaft als eine
    erzwungene Krise in einigen Jahren.

    Risikoaversion als Innovationsbremse

    Ein weiteres zentrales Thema der Keynote war die zunehmende Risikoaversion in
    Gesellschaft und Wirtschaft. Der Rückgang von Unternehmensgründungen und die
    Probleme bei Unternehmensnachfolgen zeugen davon: Immer mehr Menschen suchen
    Sicherheit statt Selbstständigkeit.

    " Eine Volkswirtschaft, die auf Stabilität statt Dynamik setzt, verliert
    langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Stigma des unternehmerischen
    Scheiterns trägt maßgeblich zur Innovationsfeindlichkeit bei, gerade in
    Deutschland. Es ist dringend notwendig, eine neue Gründerkultur zu etablieren,
    die Fehler zulässt, Risiken honoriert und Mut belohnt ", so DIW-Präsident
    Fratzscher.

    Die Botschaft des heutigen Vortrags ist klar: Die Transformation der Wirtschaft
    ist unvermeidlich. Jetzt liegt es an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die
    richtigen Rahmenbedingungen zu setzen:

    - Reformen entschlossen angehen, nicht aufschieben
    - Innovation ermöglichen, statt durch Regulierung zu blockieren
    - Scheitern entstigmatisieren, statt Angst vor dem Risiko zu fördern
    - Fachkräfte sichern und Qualifizierung vorantreiben
    - Gründergeist fördern, durch Bürokratieabbau und kulturellen Wandel

    Insolvenzen sind in diesem Prozess kein Zeichen des Scheiterns der Wirtschaft.
    Sie sind Teil ihrer Erneuerung. Die Herausforderung besteht darin, diese Dynamik
    zu gestalten und sie nicht zu fürchten.

    Pressekontakt:

    Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID)
    Manuela Doss, Pressereferentin

    Am Zirkus 3
    10117 Berlin

    Fon: 030 20 45 55 25
    Mobil: 0170 524 32 29
    Email: mailto:presse@vid.de
    http://www.vid.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58111/6152939
    OTS: VID e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Insolvenz als Chance Warum wirtschaftlicher Wandel auch das Scheitern braucht (FOTO) Im Rahmen des vom Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands e.V. ausgerichteten Deutschen Insolvenzverwalterkongresses am 6. und 7.11.2025 in Berlin Insolvenzen sind ein notwendiger Teil des ökonomischen Wandels. Sie schaffen Raum für …