Warum wirtschaftlicher Wandel auch das Scheitern braucht (FOTO)

Insolvenzen sind ein notwendiger Teil des ökonomischen Wandels. Sie schaffen

Raum für Innovation, setzen Fachkräfte frei und ermöglichen den Aufstieg

zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. In der Keynote von Prof. Marcel Fratzscher auf

dem Deutschen Insolvenzverwalterkongress wurde deutlich: Der wirtschaftliche

Umbruch ist unausweichlich und Insolvenzen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Wer den Wandel gestaltet, statt ihn zu verhindern, sichert langfristig

Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit.





Im Rahmen des in diesen Tagen stattfindenden Deutschen

Insolvenzverwalterkongresses wurde in einer vielbeachteten Keynote-Speech von

Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung (DIW), die Rolle von Insolvenzen im Prozess des

ökonomischen Wandels beleuchtet. Die zentrale These: Insolvenzen sind kein

Makel, sondern begleiten den ökonomischen Umbruch und sind ein notwendiges

Instrument für Erneuerung und wirtschaftliche Dynamik.



Die deutsche Wirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel.

Klimawandel, Digitalisierung, geopolitische Unsicherheiten und der

internationale Wettbewerbsdruck machen deutlich: Ein "Weiter so" ist keine

Option. In dieser Phase des ökonomischen Umbruchs sind Insolvenzen kein Zeichen

von Schwäche, sondern ein notwendiges Instrument der Marktbereinigung und

Erneuerung.



" Jede Insolvenz ist zweifellos ein einschneidendes Ereignis für die betroffenen

Unternehmen, ihre Beschäftigten und die jeweiligen Regionen. Doch im größeren

wirtschaftlichen Kontext erfüllen Insolvenzen eine zentrale Funktion: Sie setzen

wichtige Ressourcen wie Fachkräfte, Kapital und Know-how frei, die innovativen

und zukunftsfähigen Geschäftsmodellen zur Verfügung stehen müssen. Nur so kann

eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Wirtschaft neu entstehen ", sagt Dr.

Christoph Niering, Insolvenzverwalter und Vorsitzender des Berufsverbandes VID.



Mut zur Reform: jetzt, nicht später



Viele der heutigen Herausforderungen - von überbordender Bürokratie über

mangelhafte Infrastruktur bis zu ungelösten Energiefragen - sind keine neuen

Phänomene. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Reformverzögerungen. Die Frage

ist nicht mehr, ob wir handeln, sondern wann und wie hoch die Kosten des Zögerns

sein werden. Eine Transformation heute ist deutlich weniger schmerzhaft als eine

erzwungene Krise in einigen Jahren.



Risikoaversion als Innovationsbremse



Ein weiteres zentrales Thema der Keynote war die zunehmende Risikoaversion in

Gesellschaft und Wirtschaft. Der Rückgang von Unternehmensgründungen und die

Probleme bei Unternehmensnachfolgen zeugen davon: Immer mehr Menschen suchen

Sicherheit statt Selbstständigkeit.



" Eine Volkswirtschaft, die auf Stabilität statt Dynamik setzt, verliert

langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Stigma des unternehmerischen

Scheiterns trägt maßgeblich zur Innovationsfeindlichkeit bei, gerade in

Deutschland. Es ist dringend notwendig, eine neue Gründerkultur zu etablieren,

die Fehler zulässt, Risiken honoriert und Mut belohnt ", so DIW-Präsident

Fratzscher.



Die Botschaft des heutigen Vortrags ist klar: Die Transformation der Wirtschaft

ist unvermeidlich. Jetzt liegt es an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die

richtigen Rahmenbedingungen zu setzen:



- Reformen entschlossen angehen, nicht aufschieben

- Innovation ermöglichen, statt durch Regulierung zu blockieren

- Scheitern entstigmatisieren, statt Angst vor dem Risiko zu fördern

- Fachkräfte sichern und Qualifizierung vorantreiben

- Gründergeist fördern, durch Bürokratieabbau und kulturellen Wandel



Insolvenzen sind in diesem Prozess kein Zeichen des Scheiterns der Wirtschaft.

Sie sind Teil ihrer Erneuerung. Die Herausforderung besteht darin, diese Dynamik

zu gestalten und sie nicht zu fürchten.



