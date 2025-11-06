RYXECUTIVES ernennt Magdalena Ulleram zur Partnerin
Wien/Berlin (ots) - RYXECUTIVES , eine auf die Besetzung von
Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und
Private-Equity-Umfeld spezialisierte Personalberatung, gibt die Ernennung von
Magdalena Ulleram zur Partnerin bekannt.
Mit dieser Beförderung würdigt das Unternehmen ihre herausragenden Leistungen
und ihr Engagement für exzellente Beratung und Mandantenbetreuung.
Magdalena Ulleram hat sich in den vergangenen Jahren als zentrale
Ansprechpartnerin für unsere Mandanten und Kandidaten etabliert. Unter ihrer
Führung wurden zahlreiche Mandate auf Top-Management-Ebene erfolgreich besetzt.
"Wir freuen uns sehr, Magdalena Ulleram in unserem Partnerkreis zu begrüßen. Sie
steht für die Werte und Beratungsqualität, die unser Haus auszeichnen -
strategisches Denken, Integrität sowie hohe Klienten- und
Kandidatenorientierung, verbunden mit Leidenschaft für exzellente Ergebnisse bei
der Besetzung von Schlüsselpositionen unserer internationalen Klienten im Rahmen
von anspruchsvollen Executive Search-Projekten" , sagt Vsevolod Rychagov,
Managing Partner von RYXECUTIVES.
Magdalena Ulleram ergänzt: "Ich freue mich über das Vertrauen und die
Möglichkeit, die Entwicklung von RYXECUTIVES künftig in Partnerverantwortung
mitzugestalten. Mein Ziel ist es, unseren Beitrag zum langfristigen Erfolg
unserer Klienten und Kandidaten, sowie zur Förderung von Vielfalt in
Führungspositionen weiter auszubauen."
Mit der Ernennung von Magdalena Ulleram unterstreicht RYXECUTIVES sein
kontinuierliches Wachstum und seine Strategie, Führungspositionen aus den
eigenen Reihen zu entwickeln und langfristig zu fördern.
Über RYXECUTIVES:
RYXECUTIVES ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Besetzung
von Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und
Private-Equity-Umfeld. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale
Klienten bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen von Standorten Wien und
Berlin.
Pressekontakt:
RYXECUTIVES
Vsevolod Rychagov, BA, MBA
Telefon: +43 1 208 03 31
E-Mail: mailto:v.rych@ryxecutives.com
Website: https://ryxecutives.com/
