    RYXECUTIVES ernennt Magdalena Ulleram zur Partnerin

    Wien/Berlin (ots) - RYXECUTIVES , eine auf die Besetzung von
    Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und
    Private-Equity-Umfeld spezialisierte Personalberatung, gibt die Ernennung von
    Magdalena Ulleram zur Partnerin bekannt.

    Mit dieser Beförderung würdigt das Unternehmen ihre herausragenden Leistungen
    und ihr Engagement für exzellente Beratung und Mandantenbetreuung.

    Magdalena Ulleram hat sich in den vergangenen Jahren als zentrale
    Ansprechpartnerin für unsere Mandanten und Kandidaten etabliert. Unter ihrer
    Führung wurden zahlreiche Mandate auf Top-Management-Ebene erfolgreich besetzt.

    "Wir freuen uns sehr, Magdalena Ulleram in unserem Partnerkreis zu begrüßen. Sie
    steht für die Werte und Beratungsqualität, die unser Haus auszeichnen -
    strategisches Denken, Integrität sowie hohe Klienten- und
    Kandidatenorientierung, verbunden mit Leidenschaft für exzellente Ergebnisse bei
    der Besetzung von Schlüsselpositionen unserer internationalen Klienten im Rahmen
    von anspruchsvollen Executive Search-Projekten" , sagt Vsevolod Rychagov,
    Managing Partner von RYXECUTIVES.

    Magdalena Ulleram ergänzt: "Ich freue mich über das Vertrauen und die
    Möglichkeit, die Entwicklung von RYXECUTIVES künftig in Partnerverantwortung
    mitzugestalten. Mein Ziel ist es, unseren Beitrag zum langfristigen Erfolg
    unserer Klienten und Kandidaten, sowie zur Förderung von Vielfalt in
    Führungspositionen weiter auszubauen."

    Mit der Ernennung von Magdalena Ulleram unterstreicht RYXECUTIVES sein
    kontinuierliches Wachstum und seine Strategie, Führungspositionen aus den
    eigenen Reihen zu entwickeln und langfristig zu fördern.

    Über RYXECUTIVES:

    RYXECUTIVES ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Besetzung
    von Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und
    Private-Equity-Umfeld. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale
    Klienten bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen von Standorten Wien und
    Berlin.

    Pressekontakt:

    RYXECUTIVES
    Vsevolod Rychagov, BA, MBA
    Telefon: +43 1 208 03 31
    E-Mail: mailto:v.rych@ryxecutives.com
    Website: https://ryxecutives.com/




