RYXECUTIVES ernennt Magdalena Ulleram zur Partnerin

Wien/Berlin (ots) - RYXECUTIVES , eine auf die Besetzung von

Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und

Private-Equity-Umfeld spezialisierte Personalberatung, gibt die Ernennung von

Magdalena Ulleram zur Partnerin bekannt.



Mit dieser Beförderung würdigt das Unternehmen ihre herausragenden Leistungen

und ihr Engagement für exzellente Beratung und Mandantenbetreuung.





Magdalena Ulleram hat sich in den vergangenen Jahren als zentrale

Ansprechpartnerin für unsere Mandanten und Kandidaten etabliert. Unter ihrer

Führung wurden zahlreiche Mandate auf Top-Management-Ebene erfolgreich besetzt.



"Wir freuen uns sehr, Magdalena Ulleram in unserem Partnerkreis zu begrüßen. Sie

steht für die Werte und Beratungsqualität, die unser Haus auszeichnen -

strategisches Denken, Integrität sowie hohe Klienten- und

Kandidatenorientierung, verbunden mit Leidenschaft für exzellente Ergebnisse bei

der Besetzung von Schlüsselpositionen unserer internationalen Klienten im Rahmen

von anspruchsvollen Executive Search-Projekten" , sagt Vsevolod Rychagov,

Managing Partner von RYXECUTIVES.



Magdalena Ulleram ergänzt: "Ich freue mich über das Vertrauen und die

Möglichkeit, die Entwicklung von RYXECUTIVES künftig in Partnerverantwortung

mitzugestalten. Mein Ziel ist es, unseren Beitrag zum langfristigen Erfolg

unserer Klienten und Kandidaten, sowie zur Förderung von Vielfalt in

Führungspositionen weiter auszubauen."



Mit der Ernennung von Magdalena Ulleram unterstreicht RYXECUTIVES sein

kontinuierliches Wachstum und seine Strategie, Führungspositionen aus den

eigenen Reihen zu entwickeln und langfristig zu fördern.



Über RYXECUTIVES:



RYXECUTIVES ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Besetzung

von Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und

Private-Equity-Umfeld. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale

Klienten bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen von Standorten Wien und

Berlin.



Pressekontakt:



RYXECUTIVES

Vsevolod Rychagov, BA, MBA

Telefon: +43 1 208 03 31

E-Mail: mailto:v.rych@ryxecutives.com

Website: https://ryxecutives.com/







