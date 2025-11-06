Börse, Baby
Kollaps des Konsums? So gefährdet KI die Zukunft der US-Wirtschaft!
Während Schlagzeilen Milliardeninvestitionen in KI feiern, bröckelt das wahre Fundament – der private Konsum.
- Konsum als Fundament der US-Wirtschaft bröckelt.
- Fed-Chef Powell warnt vor übertriebenem KI-Hype.
- Wohlhabende Haushalte tragen Verbraucherausgaben.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Der vielbeschworene Aufschwung der US-Wirtschaft wirkt beeindruckend – doch sein Fundament ist brüchig. Nicht technologische Revolutionen oder KI-getriebene Produktivitätsschübe treiben das Wachstum, sondern der Konsum der Amerikaner. Und genau dieser Pfeiler beginnt zu schwanken.
Nach der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve sprach Fed-Chef Jerome Powell zwar optimistisch über die wirtschaftliche Zukunft, doch zwischen den Zeilen lag eine klare Warnung: "Der Konsum ist die tragende Säule der Wirtschaft – weit wichtiger als alle Produktivitätsgewinne durch KI zusammengenommen", mahnt Powell.
Die Verbraucherausgaben hielten sich zuletzt stärker als erwartet, doch sie werden immer stärker von wohlhabenden Haushalten getragen. Für den Rest der Bevölkerung wird das Geld knapper – Kredite kosten mehr, Ersparnisse schrumpfen, und die Löhne halten mit der Inflation kaum Schritt.
Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über die massiven Investitionen in KI und kommen zu einem überraschenden Ergebnis
Während an der Wall Street Milliarden auf die "KI-Revolution" wetten und Unternehmen von Effizienz, Automatisierung und neuen Geschäftsfeldern träumen, bremst Powell den Hype. Künstliche Intelligenz kann Produktivität und Gewinne steigern – aber sie kann den privaten Konsum nicht ersetzen.
In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Ingo Kolf und Krischan Orth über die US-Wirtschaft: Sie erklären, warum KI vor allem auf Kosten der Arbeitnehmer Effizienzgewinne macht.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion