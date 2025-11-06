DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Fastfood-Konzern habe mit Sonderaktionen überzeugt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die geplanten Expansionspläne hält die Expertin für sinnvoll. Sie sollten dazu beitragen, die Marktanteile weiter zu erhöhen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 263,7EUR auf Tradegate (06. November 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

