    Hochtief zwischen Rekordhoch und Gewinnmitnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief-Aktien steigen nach Prognoseanhebung stark.
    • Anleger schwanken zwischen Gewinnmitnahmen und Käufen.
    • Aktienkurs seit Jahresbeginn über 100% gestiegen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Prognoseanhebung von Hochtief sind die Anleger des Baukonzerns am Donnerstagnachmittag zwischen Gewinnmitnahmen und weiteren Aktienkäufen hin- und hergerissen. Nach einer zunächst etwas unentschlossenen Reaktion legten die Titel rasch zu und erreichten mit einem Zuwachs von über 6 Prozent ein Rekordhoch bei 278,60 Euro. Anschließend schmolz das Plus auf zuletzt noch gut 3 Prozent auf 270,20 Euro ab. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.

    Hochtief erhöhte den Ausblick für den operativen Konzerngewinn deutlich unter Verweis auf eine erwartete Geschäftsbeschleunigung im Schlussquartal. Die neue Spanne impliziert dem Unternehmen zufolge eine Steigerung von 20 bis 25 Prozent gegenüber 2024./ajx/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 270,8 auf Tradegate (06. November 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 21,01 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -43,33 %/-39,63 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
