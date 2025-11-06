Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck

Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene Aktien am Markt und wetten so auf einen fallenden Kurs. Sinkt dieser, kaufen sie die Papiere zu einem niedrigeren Preis zurück und streichen die Differenz als Gewinn ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die kräftigen Kursverluste von Hellofresh vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Auslöser der vorübergehend prozentual zweistelligen Verluste war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers.

Die Papiere des Essenlieferanten waren am Donnerstagvormittag nach Bekanntwerden von Vorwürfen des Short-Sellers gegen das Hellofresh-Management um fast 13 Prozent auf 5,486 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres abgesackt. Bereits am Vortag waren sie um knapp neun Prozent gefallen.

Eine Stellungnahme des Unternehmens, in dem die Vorwürfe bestritten wurden, half dem Aktienkurs wieder deutlich auf die Beine. Zuletzt betrug das Minus nur noch 2,6 Prozent./bek/jha/err/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 6,042 auf Tradegate (06. November 2025, 15:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -14,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,94 %. Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +65,67 %/+49,11 % bedeutet.



