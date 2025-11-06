Rockwell Automation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rockwell Automation Aktie. Mit einer Performance von +5,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rockwell Automation Aktie. Nach einem Plus von +0,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 332,40€, mit einem Plus von +5,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rockwell Automation ist ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen, die Produktionsprozesse optimieren. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Produkten konkurriert es mit Siemens, ABB und Schneider Electric. Das Unternehmen hebt sich durch Kundenorientierung und umfassende Lösungen ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Rockwell Automation Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Rockwell Automation Aktie damit um +3,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rockwell Automation einen Anstieg von +20,34 %.

Rockwell Automation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,67 % 1 Monat +10,03 % 3 Monate +13,59 % 1 Jahr +29,45 %

Informationen zur Rockwell Automation Aktie

Es gibt 112 Mio. Rockwell Automation Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,25 Mrd. wert.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) today reported fiscal 2025 fourth quarter and full year results and introduced fiscal 2026 guidance. "We entered fiscal 2025 with a clear view of the challenges ahead, and we delivered. Rockwell finished the …

Rockwell Automation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rockwell Automation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rockwell Automation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.