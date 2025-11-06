    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Nemetschek Aktie schmiert ab - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -4,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Nemetschek Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,36 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,68 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Nemetschek insgesamt ein Minus von -25,69 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nemetschek um +5,32 % gewonnen.

    Nemetschek Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,54 %
    1 Monat -11,17 %
    3 Monate -25,69 %
    1 Jahr 0,00 %

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,03 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 06.11. - CAC 40 schwach -0,64 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nemetschek-Aktien fallen trotz starkem Quartal: Was steckt dahinter?


    Die Aktien der Nemetschek SE haben am Dienstag trotz positiver Quartalszahlen einen Rückgang erfahren. Der Kurs fiel um 4,5 Prozent auf 95,50 Euro, nachdem er zu Handelsbeginn auf 104,60 Euro gestiegen war. Dies markiert den tiefsten Stand seit …

    Nemetschek Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -4,86 %
    -1,54 %
    -11,17 %
    -25,69 %
    0,00 %
    +114,44 %
    +48,61 %
    +610,05 %
    +1.706,67 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290



