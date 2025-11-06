Monster Beverage - Aktie mit schwachem Handelstag - 06.11.2025

Die Monster Beverage Aktie notiert aktuell bei 57,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,44 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,46 %, geht es heute bei der Monster Beverage Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Monster Beverage in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,86 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um +1,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Monster Beverage eine positive Entwicklung von +14,79 % erlebt.

Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat +1,89 % 3 Monate +14,86 % 1 Jahr +15,59 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Es gibt 976 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,30 Mrd. wert.

Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.