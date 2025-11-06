Börsenstart USA - 06.11. - US Tech 100 schwach -0,85 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.061,81 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,09 %, Chevron Corporation +0,74 %, Unitedhealth Group +0,51 %, Boeing +0,10 %, American Express -0,01 %

Flop-Werte: Salesforce -4,67 %, Visa (A) -1,89 %, Microsoft -1,72 %, Walmart -1,67 %, The Home Depot -1,51 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:43) bei 25.405,72 PKT und fällt um -0,85 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +21,07 %, AstraZeneca +2,83 %, DoorDash Registered (A) +2,64 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,55 %, Biogen +2,39 %

Flop-Werte: Solstice Advanced Materials -5,81 %, MercadoLibre -5,28 %, AppLovin Registered (A) -4,63 %, Advanced Micro Devices -4,57 %, Atlassian Registered (A) -3,81 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.764,90 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +21,07 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +10,89 %, Air Products & Chemicals +8,78 %, Parker-Hannifin +8,06 %, STERIS +7,08 %

Flop-Werte: Paycom Software -14,19 %, Tapestry -11,62 %, PTC -8,69 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,86 %, Solstice Advanced Materials -5,81 %