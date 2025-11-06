Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.11. - US Tech 100 schwach -0,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.061,81 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Merck & Co +1,09 %, Chevron Corporation +0,74 %, Unitedhealth Group +0,51 %, Boeing +0,10 %, American Express -0,01 %
Flop-Werte: Salesforce -4,67 %, Visa (A) -1,89 %, Microsoft -1,72 %, Walmart -1,67 %, The Home Depot -1,51 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:43) bei 25.405,72 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +21,07 %, AstraZeneca +2,83 %, DoorDash Registered (A) +2,64 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,55 %, Biogen +2,39 %
Flop-Werte: Solstice Advanced Materials -5,81 %, MercadoLibre -5,28 %, AppLovin Registered (A) -4,63 %, Advanced Micro Devices -4,57 %, Atlassian Registered (A) -3,81 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.764,90 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +21,07 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +10,89 %, Air Products & Chemicals +8,78 %, Parker-Hannifin +8,06 %, STERIS +7,08 %
Flop-Werte: Paycom Software -14,19 %, Tapestry -11,62 %, PTC -8,69 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,86 %, Solstice Advanced Materials -5,81 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.