    Wolters Kluwer Aktie sinkt rapide - -7,08 % - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um -7,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Die Wolters Kluwer Aktie ist bisher um -7,08 % auf 101,33 gefallen. Das sind -7,73  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Wolters Kluwer Verluste von -17,03 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +2,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -31,86 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,20 %
    1 Monat -2,90 %
    3 Monate -17,03 %
    1 Jahr -31,77 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,58 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 06.11. - CAC 40 schwach -0,64 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem …

    Wolters Kluwer: Umsatzwachstum und positive Prognose stärken Aktienkurs!


    Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im bisherigen Jahresverlauf deutliche Zuwächse verzeichnet und sieht sich auf einem stabilen Kurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um …

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    -8,07 %
    +2,34 %
    -2,28 %
    -17,10 %
    -31,99 %
    +9,72 %
    +41,95 %
    +242,36 %
    +289,20 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
