Wolters Kluwer Aktie sinkt rapide - -7,08 % - 06.11.2025

Die Wolters Kluwer Aktie ist bisher um -7,08 % auf 101,33€ gefallen. Das sind -7,73 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Wolters Kluwer Verluste von -17,03 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +2,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -31,86 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,20 % 1 Monat -2,90 % 3 Monate -17,03 % 1 Jahr -31,77 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,58 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem …

Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im bisherigen Jahresverlauf deutliche Zuwächse verzeichnet und sieht sich auf einem stabilen Kurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um …

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.