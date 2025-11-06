    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortinet AktievorwärtsNachrichten zu Fortinet

    Fortinet - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,65 % - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die Fortinet Aktie, bisher, um -7,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fortinet Aktie.

    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

    Fortinet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fortinet Aktie. Mit einer Performance von -7,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,85 %, geht es heute bei der Fortinet Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Fortinet Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,67 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fortinet auf -29,41 %.

    Fortinet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,73 %
    1 Monat -10,87 %
    3 Monate -22,67 %
    1 Jahr -11,58 %

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Es gibt 766 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,32 Mrd. wert.

    Kirby McInerney LLP Reminds Fortinet, Inc. Investors of Important Deadline in Class Action Lawsuit


    If you have suffered a loss on your Fortinet, Inc. (“Fortinet” or the “Company”) (NASDAQ:FTNT) investment, contact Thomas W. Elrod of Kirby McInerney LLP by email at investigations@kmllp.com, or fill out the contact form below to discuss your rights …

    Fortinet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortinet

    -7,68 %
    -10,73 %
    -10,87 %
    -22,67 %
    -11,58 %
    +36,20 %
    +218,38 %
    +925,37 %
    +6.184,55 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE



