Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1533 US-Dollar
- Euro steigt auf 1,1533 US-Dollar, vorher 1,1492.
- Dollar kostet jetzt 0,8670 Euro, vorher 0,8701.
- EZB legt Referenzkurse für weitere Währungen fest.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8701) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88070 (0,88100) britische Pfund, 177,15 (176,67) japanische Yen und 0,9316 (0,9307) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
EUR/USD Prognosen Update
Im Wochenverlauf übt der Kurs Druck auf die 1,15er-Marke aus, könnte am heutigen Donnerstag im Zuge der laufenden Erholungsstimmung jedoch zurück in die Vorwochenspanne laufen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1521 = Vorwochentief | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.