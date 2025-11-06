Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DHL Group
Tagesperformance: +8,51 %
Platz 1
Performance 1M: +2,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu DHL Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu DHL Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 6 %. Während 33 % der Nutzer einen weiteren Anstieg erwarten, rechnen 67 % mit einem Rückgang. Die bevorstehende Quartalsmitteilung sorgt für zusätzliche Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DHL Group eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 2
Performance 1M: -3,09 %
Zalando
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 3
Performance 1M: -12,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Analysten positive Kursziele von 31 und 40 Euro setzen, gibt es Bedenken hinsichtlich steigender Lagerbestände und eines negativen Cashflows, die die Liquidität gefährden könnten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 4
Performance 1M: -9,97 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 5
Performance 1M: +10,08 %
SAP
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -1,41 %
Scout24
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 7
Performance 1M: -2,83 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: -4,77 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 9
Performance 1M: +0,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 7-10% nachgegeben, was Unsicherheiten auslöst. Während die Q3-Zahlen als solide gelten, gibt es Bedenken über steigende Kosten und den Personalabbau. Anleger sind gespannt auf die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 57,14%
|PUT: 42,86%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 14,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
