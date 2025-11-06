Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu DHL Group

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu DHL Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 6 %. Während 33 % der Nutzer einen weiteren Anstieg erwarten, rechnen 67 % mit einem Rückgang. Die bevorstehende Quartalsmitteilung sorgt für zusätzliche Unsicherheit.