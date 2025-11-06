Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +13,14 %
Tagesperformance: +13,14 %
Platz 1
Performance 1M: -19,59 %
Performance 1M: -19,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 27% und einem anschließenden Anstieg von 16% gibt es Bedenken wegen des schwachen Auftragseingangs und der Marge. Hoffnung auf eine Belebung im Q4 und strategische Verhandlungen mit Südkorea könnten jedoch das Vertrauen stärken. Die Mehrheit der Nutzer erwartet einen weiteren Kursrückgang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -5,37 %
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 2
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 3
Performance 1M: +16,07 %
Performance 1M: +16,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 10-20%. Einige Anleger realisieren Gewinne, während andere auf Rücksetzer warten, um nachzukaufen. Geopolitische Bedenken und die Konkurrenz aus China werden als Risiken wahrgenommen, jedoch gibt es auch Optimismus über weiteres Kurswachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 4
Performance 1M: -10,50 %
Performance 1M: -10,50 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 5
Performance 1M: -21,35 %
Performance 1M: -21,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines positiven Auftragsvolumens und angehobener Unternehmensprognosen, leidet der Kurs unter Druck durch Stop-Loss-Mechanismen und Unsicherheiten. Anleger zeigen sich frustriert über die aktuelle Kursentwicklung, während sie auf eine Stabilisierung hoffen. Langfristig wird jedoch Potenzial gesehen, insbesondere durch mögliche Aufträge von der Bundeswehr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 6
Performance 1M: -14,80 %
Performance 1M: -14,80 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 7
Performance 1M: +15,16 %
Performance 1M: +15,16 %
Nordex
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 8
Performance 1M: +18,21 %
Performance 1M: +18,21 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 9
Performance 1M: +5,55 %
Performance 1M: +5,55 %
SAP
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 10
Performance 1M: -1,41 %
Performance 1M: -1,41 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 11
Performance 1M: -4,77 %
Performance 1M: -4,77 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 12
Performance 1M: -5,04 %
Performance 1M: -5,04 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 13
Performance 1M: +0,36 %
Performance 1M: +0,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte