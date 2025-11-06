Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DHL Group
Tagesperformance: +8,76 %
Platz 1
Performance 1M: +2,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu DHL Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu DHL Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 6 %. Während 33 % der Nutzer einen weiteren Anstieg erwarten, rechnen 67 % mit einem Rückgang. Die bevorstehende Quartalsmitteilung sorgt für zusätzliche Unsicherheit.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -7,91 %
Platz 2
Performance 1M: -2,90 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 3
Performance 1M: -3,09 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 4
Performance 1M: -2,26 %
SAP
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 5
Performance 1M: -1,41 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 6
Performance 1M: -2,55 %
BBVA
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 7
Performance 1M: +7,06 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -2,23 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 9
Performance 1M: -4,12 %
