Diese zehn Eurozonen-Aktien zahlen Dividenden – und explodieren im Wert!

    Zehn Eurozonen-Aktien überraschen mit hohen Renditen und starken Kursgewinnen im Oktober. Anleger sollten jetzt genau hinsehen.

    • Zehn Eurozonen-Aktien mit hohen Renditen im Oktober.
    • Nokia führt mit 44,5% Zuwachs und 2,28% Dividende.
    • Stabile Dividenden und Wachstum bei Metso und Schaeffler.
    Zehn Eurozonen-Aktien haben im Oktober 2025 Anleger mit hohen Dividenden und starken Kursgewinnen begeistert. Morningstar identifizierte die Top-Performer auf Basis von Dividendenerträgen und soliden Bilanzen.

    Nokia führt die Liste an

    Die finnische Kommunikationsfirma Nokia legte im Oktober 44,5 Prozent zu und erreichte damit ein 12-Monats-Wachstum von 38,82 Prozent. Das Papier notierte bei 6,15 Euro und bot eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent. "Nokia zeigt, dass solide Technologie trotz fehlendem wirtschaftlichen Burggraben Anleger anziehen kann", kommentierte Morningstar.

    Starkes Wachstum bei Edenred

    Edenred, ein französischer Anbieter von Kredit- und Gutscheinservices, stieg im Oktober um 23,42 Prozent, verlor jedoch im Jahresvergleich 11,54 Prozent. Mit einem Kurs von 25,53 Euro liegt die Dividendenrendite bei 4,74 Prozent. Morningstar bewertet das Unternehmen als 27 Prozent unter seinem fairen Wert und hebt den breiten wirtschaftlichen Burggraben hervor.

    Metso und Konecranes punkten

    Die finnischen Maschinenbauer Metso und Konecranes legten jeweils 23,23 Prozent beziehungsweise 21,94 Prozent im Oktober zu. Metso verzeichnete ein Jahreswachstum von 67,59 Prozent, Konecranes von 37,73 Prozent. Beide zahlen stabile Dividenden zwischen 0,38 und 1,65 Euro pro Aktie.

    Solide Dividenden bei Schaeffler und TietoEVRY

    Der deutsche Autoteilehersteller Schaeffler stieg um 21,82 Prozent und legte in 12 Monaten 59,60 Prozent zu. Das Unternehmen schüttet für die vergangenen zwölf Monate eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie aus. Das finnische IT-Unternehmen TietoEVRY um 20,84 Prozent und 17,60 Prozent in 12 Monaten, die erwartete Dividendenrendite liegt bei 8,05 Prozent.

    Energie, Luxus und Bau im Fokus

    Fortum, finnischer Anbieter erneuerbarer Energien, gewann 20,09 Prozent und in 12 Monaten 53,29 Prozent. Die Dividende beträgt 0,90 Euro je Aktie für die letzten 12 Monate. LVMH, der französische Luxuskonzern, legte im Oktober 17,60 Prozent zu und stieg in 12 Monaten um 2,51 Prozent. Die erwartete Dividendenrendite liegt einem Kurs von 616,80 Euro bei 2,11 Prozent.

    Die spanische Elecnor-Aktie legte 16,7 Prozent zu und beeindruckte mit einer Dividendenrendite von 32 Prozent. Damit bietet die Aktie die höchste Dividendenrendite unter den Top-10.

    Continental, deutscher Autozulieferer, stieg um 16,68 Prozent und bietet eine Dividendenrendite von 3,75 Prozent.

    Die Analyse zeigt: Eine Kombination aus stabiler Dividende, solidem Wachstum und Marktchancen sorgt für eine starke Performance. Morningstar empfiehlt Anlegern, sowohl die Rendite als auch die Bewertung im Blick zu behalten, um nachhaltig von den Eurozonen-Aktien zu profitieren.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

