Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 06.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lenzing
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 1
Performance 1M: -2,75 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 2
Performance 1M: +30,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 10% in den letzten 14 Tagen gibt es positive Stimmen zu den Fundamentaldaten und dem Ausblick, insbesondere im Hinblick auf die Chipproduktion und den AI-Boom. Die Erste Group hat die Empfehlung auf 'Kaufen' angehoben, während Bedenken über Insiderverkäufe und Marktbedingungen geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
voestalpine
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 3
Performance 1M: -7,39 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 4
Performance 1M: -6,97 %
Performance 1M: -6,97 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 5
Performance 1M: +6,72 %
Performance 1M: +6,72 %
PORR
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 6
Performance 1M: -5,76 %
Performance 1M: -5,76 %
