SmartFrame Technologies präsentiert die weltweit erste kostenlose, einbettbare Bilddatenbank für redaktionelle Zwecke

LONDON, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- SmartFrame Technologies, das in London ansässige Unternehmen, das den Standard für digitale Bilder neu definiert, kündigt heute die Einführung von SmartFrame Images bekannt – der weltweit ersten Bibliothek mit kostenlosen, hochwertigen und einbettbaren redaktionellen Bildern.

Die neue Plattform SmartFrame Images bietet Verlagen und Bildinhabern über 40 Millionen lizenzfreie, einbettbare Bilder und gewährleistet gleichzeitig eine faire Vergütung für alle Beteiligten

Die neue Plattform, die unter smartframe.com verfügbar ist, bietet bereits mehr als 40 Millionen Bilder, wobei wöchentlich Millionen weitere über das wachsende globale Content-Partnernetzwerk von SmartFrame hinzukommen.

SmartFrame Images verfügt über eine wachsende Sammlung offizieller und exklusiver Sportfotografien, darunter einzigartige Inhalte von Manchester City FC, Everton FC, Brentford FC, Six Nations Rugby und New Zealand Rugby.

Über den Sport hinaus umfasst die Bibliothek Nachrichten und Unterhaltung, Lifestyle, Kultur, Wissenschaft und mehr und bietet eine unverzichtbare visuelle Ressource für Verlage weltweit. Zu den Content-Partnern, deren Bilder bereits auf der Plattform erhältlich sind, gehören action press international, ZUMA Press, SIPA USA, Pro Sports Images, News Images und Every Second Media.

Verlage erhalten kostenlosen und unbegrenzten Zugriff auf Premium-Bilder und erhalten einen Anteil an den Einnahmen aus wirkungsvoller, datenschutzkonformer Werbung, die innerhalb der Bilder selbst geschaltet wird. Dieses Modell schafft eine neue Einnahmequelle für Verlage und stellt gleichzeitig sicher, dass die Inhaber der Bildrechte fair vergütet werden.

Darüber hinaus bietet die Plattform mit ihrem standardmäßig integrierten mehrschichtigen Schutz vor Bilddiebstahl eine Lösung für die seit langem bestehenden Probleme des Bilddiebstahls und der Wertminderung in der Fotobranche.

Über das WordPress-Plugin von SmartFrame können Nutzer SmartFrame-Bilder sofort zu ihrer Website hinzufügen, ohne ihr CMS verlassen zu müssen. WordPress wird derzeit von über 43 % aller Websites weltweit genutzt, was schätzungsweise 470 bis 560 Millionen aktiven Websites entspricht.

Alle Bilder auf der Plattform sind kompatibel mit Content Credentials, einem Technologiestandard, der eine transparente Überprüfung der Authentizität und Herkunft von Bildern ermöglicht, sowie mit integrierten Bildunterschriften, die den richtigen Kontext und die korrekte Zuordnung gewährleisten.