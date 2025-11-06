Deutsche Unternehmen erkennen Qualifizierungsbedarf, doch mangelt es an Lernangeboten (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 49,55 auf Tradegate (06. November 2025, 16:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %. Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 269,98 Mio.. Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +79,07 %/+91,15 % bedeutet.

Berlin / Frankfurt am Main (ots) - Während Künstliche Intelligenz (KI) dieArbeitswelt rasant verändert, suchen viele Unternehmen vor allem eins:Orientierung für eine erfolgreiche Umsetzung. Der neue L&D Report 2025 -Weiterbildungsbedarf im Wandel von Masterplan und Amadeus Fire macht deutlich:Zwischen dem technologischen Fortschritt und der Qualifizierungspraxis in denUnternehmen klafft eine große Lücke.Der Report, der sich mit Learning & Development (L&D) - also der betrieblichenAus- und Weiterbildung - beschäftigt, basiert auf den Antworten von mehr als 300HR- und L&D-Verantwortlichen aus der DACH-Region. Er zeigt, dass vieleUnternehmen zwar wissen, welche Kompetenzen sie künftig benötigen, für denflächendeckenden Aufbau allerdings noch viele Hürden zu nehmen sind.Laut Studie halten 62 Prozent der Unternehmen KI für das wichtigsteWeiterbildungsthema der kommenden zwölf Monate. Doch nur rund ein Drittel (35Prozent) bietet bisher Schulungen dazu an. Ähnlich sieht es bei derDigitalisierung aus: Mehr als die Hälfte (51 Prozent) stuft sie als hochrelevant ein - aber nur 27 Prozent der Unternehmen schulen ihre Mitarbeitendentatsächlich in diesem Bereich."Die Schere zwischen technologischer Entwicklung und Weiterbildungspraxis wirdimmer größer", sagt Monika Wiederhold, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire AG undverantwortlich für den Geschäftsbereich Weiterbildung. "Unternehmen dürfen nichtlänger zuschauen, wie der Wandel passiert - sie müssen ihn aktiv gestalten. Werheute nicht in digitale und KI-Kompetenzen investiert, verliert morgen denAnschluss."Bedarf erkannt, aber nicht gedecktDie Studie spricht vom "Bedarf-Angebot-Paradoxon": Zukunftsthemen wie KI,Digitalisierung und digitale Tools werden als entscheidend erkannt, dochkonkrete Lernangebote bleiben aus. Während klassische Trainings etwa fürFührungskräfte und Pflichtschulungen flächendeckend etabliert sind, fehlenAngebote in den Bereichen, die für die Zukunft der Unternehmen am relevantestensind.Aufholpotenzial besteht besonders hier: Über die Hälfte der Unternehmen (52Prozent) verfügt über keine zentrale digitale Lernplattform, weitere fünfProzent planen zwar eine Einführung - aber nicht zeitnah. Damit fehlt dietechnische Basis, um Weiterbildung skalierbar und effizient auszurollen. "Ohnedigitale Infrastruktur wird KI-Qualifizierung zum Lippenbekenntnis", heißt es indem Report."Wir sehen ein deutliches Umsetzungsdefizit", sagt Stefan Peukert, Gründer undCEO von Masterplan. "Das liegt aber nicht an mangelndem Willen, sondern eher ander Größe der Aufgabe. Oft höre ich: 'Wo fangen wir eigentlich an?' Es geht