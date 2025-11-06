Weiterbildung mit KI - Studie offenbart große Lücke / Neue Untersuchung von Amadeus Fire und Masterplan zeigt
Deutsche Unternehmen erkennen Qualifizierungsbedarf, doch mangelt es an Lernangeboten (FOTO)
Arbeitswelt rasant verändert, suchen viele Unternehmen vor allem eins:
Orientierung für eine erfolgreiche Umsetzung. Der neue L&D Report 2025 -
Weiterbildungsbedarf im Wandel von Masterplan und Amadeus Fire macht deutlich:
Zwischen dem technologischen Fortschritt und der Qualifizierungspraxis in den
Unternehmen klafft eine große Lücke.
Der Report, der sich mit Learning & Development (L&D) - also der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung - beschäftigt, basiert auf den Antworten von mehr als 300
HR- und L&D-Verantwortlichen aus der DACH-Region. Er zeigt, dass viele
Unternehmen zwar wissen, welche Kompetenzen sie künftig benötigen, für den
flächendeckenden Aufbau allerdings noch viele Hürden zu nehmen sind.
Laut Studie halten 62 Prozent der Unternehmen KI für das wichtigste
Weiterbildungsthema der kommenden zwölf Monate. Doch nur rund ein Drittel (35
Prozent) bietet bisher Schulungen dazu an. Ähnlich sieht es bei der
Digitalisierung aus: Mehr als die Hälfte (51 Prozent) stuft sie als hoch
relevant ein - aber nur 27 Prozent der Unternehmen schulen ihre Mitarbeitenden
tatsächlich in diesem Bereich.
"Die Schere zwischen technologischer Entwicklung und Weiterbildungspraxis wird
immer größer", sagt Monika Wiederhold, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire AG und
verantwortlich für den Geschäftsbereich Weiterbildung. "Unternehmen dürfen nicht
länger zuschauen, wie der Wandel passiert - sie müssen ihn aktiv gestalten. Wer
heute nicht in digitale und KI-Kompetenzen investiert, verliert morgen den
Anschluss."
Bedarf erkannt, aber nicht gedeckt
Die Studie spricht vom "Bedarf-Angebot-Paradoxon": Zukunftsthemen wie KI,
Digitalisierung und digitale Tools werden als entscheidend erkannt, doch
konkrete Lernangebote bleiben aus. Während klassische Trainings etwa für
Führungskräfte und Pflichtschulungen flächendeckend etabliert sind, fehlen
Angebote in den Bereichen, die für die Zukunft der Unternehmen am relevantesten
sind.
Aufholpotenzial besteht besonders hier: Über die Hälfte der Unternehmen (52
Prozent) verfügt über keine zentrale digitale Lernplattform, weitere fünf
Prozent planen zwar eine Einführung - aber nicht zeitnah. Damit fehlt die
technische Basis, um Weiterbildung skalierbar und effizient auszurollen. "Ohne
digitale Infrastruktur wird KI-Qualifizierung zum Lippenbekenntnis", heißt es in
dem Report.
"Wir sehen ein deutliches Umsetzungsdefizit", sagt Stefan Peukert, Gründer und
CEO von Masterplan. "Das liegt aber nicht an mangelndem Willen, sondern eher an
der Größe der Aufgabe. Oft höre ich: 'Wo fangen wir eigentlich an?' Es geht
Sehr schön, dass es unterschiedliche Meinungen im Thread gibt, aber dennoch jeder zur Sache argumentiert.Profitjaeger, dass man sich in einer Gemeinschaftswährung, die eh zum Scheitern verurteilt ist, nicht in ausreichendem Maße verschuldet hat, sehe ich grundsätzlich wie du. Hierbei solltest du aber auch sehen,dass man unserer Politelite keinen Euro zu vielen die Hand geben darf. Ein Großteil des Geldes wird für Soziales, Klima, Asyl und Ukraine/Rüstung über die Maßen verbrannt. In Infrastruktur, Bürokratieabbau, Sicherung von Rohstoffen und Energie fließt verhältnismäßig wenig. Verschuldung ja, aber nur dann wenn man Gegenwerte schafft die langfristig Geldrückflüsse bringen.
Aber überzeuge mich gerne mit Daten die Zeigen, dass die Kosten für Arbeitslosengeld und Co. Das Problem sind. Natürlich muss man als eins von vielen Themen auch das Thema Leistung vor Sozialstaat angehen Aber wir reden da über ein paar Mrd. Einsparpotenzial (solange wir uns über grundlegende Absicherung und Wahrung der Menschenwürde einig sind).
Es gibt viel wichtigere Themen wie das ungelöste Rententhema, die krasse Steigerung der Zinbelsstung weil man sich nicht ausreichend langfristig verschuldet hat. Energiepreise v.a. mit dem EEG (erneuerbare Energien absolut sinnvoll und günstig aber nur mit entsprechender Speichertechnik, da muss Fokus drauf sein).
Aber zurück zu Amadeus Fire, wir gelangen langsam an eine Bewertung die eine Erholung der Kennzahlen ausschließt.
Der Gewinn dieses Jahr ist schlecht, allerdings bezweifle ich, dass Amadeus zu 90% Fixkosten hat. Entweder es wird eine Erholung im Geschäft mit Vermittlungen und Co geben oder man wird die Personalkostenstruktur anpassen müssen.
wird Amadeus nie wieder ein Nettogewinn von 25m erreichen nach Gewinnen von 32-40m in den letzten 4 Jahren. Glaube ich nicht.
Ich fände ein Dipp unter die 50, ggf. ein paar Stop loss Ausführungen nochmal interessant. Das Risiko nach unten sehe ich als beschränkter als nach oben. Nach unten gibt es quasi noch die Insolvenz oder eine fette Verwässerung als Risiko während nach oben schon eine sich andeutende Erholung auf 25m Jahresgewinn zu >50% Rendite führen könnte.