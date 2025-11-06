    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Weiterbildung mit KI - Studie offenbart große Lücke / Neue Untersuchung von Amadeus Fire und Masterplan zeigt

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Unternehmen erkennen Qualifizierungsbedarf, doch mangelt es an Lernangeboten (FOTO)

    Berlin / Frankfurt am Main (ots) - Während Künstliche Intelligenz (KI) die
    Arbeitswelt rasant verändert, suchen viele Unternehmen vor allem eins:
    Orientierung für eine erfolgreiche Umsetzung. Der neue L&D Report 2025 -
    Weiterbildungsbedarf im Wandel von Masterplan und Amadeus Fire macht deutlich:
    Zwischen dem technologischen Fortschritt und der Qualifizierungspraxis in den
    Unternehmen klafft eine große Lücke.

    Der Report, der sich mit Learning & Development (L&D) - also der betrieblichen
    Aus- und Weiterbildung - beschäftigt, basiert auf den Antworten von mehr als 300
    HR- und L&D-Verantwortlichen aus der DACH-Region. Er zeigt, dass viele
    Unternehmen zwar wissen, welche Kompetenzen sie künftig benötigen, für den
    flächendeckenden Aufbau allerdings noch viele Hürden zu nehmen sind.

    Laut Studie halten 62 Prozent der Unternehmen KI für das wichtigste
    Weiterbildungsthema der kommenden zwölf Monate. Doch nur rund ein Drittel (35
    Prozent) bietet bisher Schulungen dazu an. Ähnlich sieht es bei der
    Digitalisierung aus: Mehr als die Hälfte (51 Prozent) stuft sie als hoch
    relevant ein - aber nur 27 Prozent der Unternehmen schulen ihre Mitarbeitenden
    tatsächlich in diesem Bereich.

    "Die Schere zwischen technologischer Entwicklung und Weiterbildungspraxis wird
    immer größer", sagt Monika Wiederhold, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire AG und
    verantwortlich für den Geschäftsbereich Weiterbildung. "Unternehmen dürfen nicht
    länger zuschauen, wie der Wandel passiert - sie müssen ihn aktiv gestalten. Wer
    heute nicht in digitale und KI-Kompetenzen investiert, verliert morgen den
    Anschluss."

    Bedarf erkannt, aber nicht gedeckt

    Die Studie spricht vom "Bedarf-Angebot-Paradoxon": Zukunftsthemen wie KI,
    Digitalisierung und digitale Tools werden als entscheidend erkannt, doch
    konkrete Lernangebote bleiben aus. Während klassische Trainings etwa für
    Führungskräfte und Pflichtschulungen flächendeckend etabliert sind, fehlen
    Angebote in den Bereichen, die für die Zukunft der Unternehmen am relevantesten
    sind.

    Aufholpotenzial besteht besonders hier: Über die Hälfte der Unternehmen (52
    Prozent) verfügt über keine zentrale digitale Lernplattform, weitere fünf
    Prozent planen zwar eine Einführung - aber nicht zeitnah. Damit fehlt die
    technische Basis, um Weiterbildung skalierbar und effizient auszurollen. "Ohne
    digitale Infrastruktur wird KI-Qualifizierung zum Lippenbekenntnis", heißt es in
    dem Report.

    "Wir sehen ein deutliches Umsetzungsdefizit", sagt Stefan Peukert, Gründer und
    CEO von Masterplan. "Das liegt aber nicht an mangelndem Willen, sondern eher an
    der Größe der Aufgabe. Oft höre ich: 'Wo fangen wir eigentlich an?' Es geht
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 49,55 auf Tradegate (06. November 2025, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 269,98 Mio..

    Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +79,07 %/+91,15 % bedeutet.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amadeus FiRe - 509310 - DE0005093108

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amadeus FiRe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Weiterbildung mit KI - Studie offenbart große Lücke / Neue Untersuchung von Amadeus Fire und Masterplan zeigt Deutsche Unternehmen erkennen Qualifizierungsbedarf, doch mangelt es an Lernangeboten (FOTO) Während Künstliche Intelligenz (KI) die Arbeitswelt rasant verändert, suchen viele Unternehmen vor allem eins: Orientierung für eine erfolgreiche Umsetzung. Der neue L&D Report 2025 - Weiterbildungsbedarf im Wandel von Masterplan und Amadeus Fire …