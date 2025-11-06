Droneshield: Crash am Donnerstag – das sind die Gründe!

Mit einem Minus von 11,6 Prozent erlebte die Aktie des Drohnenabwehrunternehmens einen massiven Absturz. Innerhalb der letzten 4 Wochen fiel die Aktie damit um mehr als 44 Prozent und sank von 3,60 Euro auf 1,98 Euro. Bereits am Vortag verzeichnete Droneshield ein Minus von 7,6 Prozent. Die Gewinne vom Wochenanfang mit 6,1 Prozent und etwa 3,4 Prozent schmolzen ab.



Obwohl das Unternehmen kürzlich einen Großauftrag aus Lateinamerika im Umfang von 25 Millionen Australische Dollar an Land zog (die Aktie sprang am Dienstag an der Börse Sydney um 8,6 Prozent auf 4,16 Australische Dollar und führte den S&P/ASX 200 an), folgte der Trendwechsel.



Die Aktie ist damit aktuell unter die Marke von 2 Euro gerutscht. Zum einen sollte die Aktie nicht allzu deutlich unter diese Marke rutschen und zum anderen auch nicht allzu lange in der dann neuen Zone verweilen. Ein klarer Rutsch darunter würde neue Verkaufssignale erzeugen, denn Algorithmen reagieren auf diese Marken, ebenso kurzfristige Trader.





Die Märkte sind offensichtlich nicht bereit, für ein Unternehmen mit erwartbaren Jahresumsätzen von geschätzten 210 Millionen Dollar aktuell 3,5 Milliarden Australische Dollar zu zahlen. Es wird darauf ankommen, wie schnell der Konzern sein Wachstum vorantreiben kann. Aktuell scheint dies nicht im erwarteten Tempo zu gelingen. Nachrichten über Aufträge im Umfang von 25 Millionen Australische Dollar reichen dafür scheinbar noch nicht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,26 % und einem Kurs von 1,970EUR auf Tradegate (06. November 2025, 17:31 Uhr) gehandelt.

