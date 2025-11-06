Zum 21. Mal in Folge A+ im Fitch-Finanzstärkerating - Ausblick stabil (FOTO)
München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die
Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 21. Mal in Folge mit dem
Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches
Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Erst vor
kurzem hat auch Franke & Bornberg der LV 1871 im Map-Report-Bilanzrating erneut
"ausgezeichnete" Finanzkraft attestiert.
"Zum 21. Mal in Folge bestätigt Fitch mit dem A+ Finanzstärkerating die
außergewöhnliche Finanzkraft und Stabilität der LV 1871. Der stabile Ausblick
ist dabei ein starkes Signal für die Zukunft. Finanzielle Stärke, wie sie uns
jüngst auch von Franke & Bornberg erneut attestiert wurde, bedeutet für Kunden
und Geschäftspartner Verlässlichkeit. Zusammen mit bedarfsgerechten
Absicherungslösungen und hervorragenden Serviceleistungen bildet sie das
Fundament für das Vertrauen, das uns Kunden und Geschäftspartner
entgegenbringen", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.
Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 21. Mal in Folge mit dem
Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches
Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Erst vor
kurzem hat auch Franke & Bornberg der LV 1871 im Map-Report-Bilanzrating erneut
"ausgezeichnete" Finanzkraft attestiert.
"Zum 21. Mal in Folge bestätigt Fitch mit dem A+ Finanzstärkerating die
außergewöhnliche Finanzkraft und Stabilität der LV 1871. Der stabile Ausblick
ist dabei ein starkes Signal für die Zukunft. Finanzielle Stärke, wie sie uns
jüngst auch von Franke & Bornberg erneut attestiert wurde, bedeutet für Kunden
und Geschäftspartner Verlässlichkeit. Zusammen mit bedarfsgerechten
Absicherungslösungen und hervorragenden Serviceleistungen bildet sie das
Fundament für das Vertrauen, das uns Kunden und Geschäftspartner
entgegenbringen", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.
Fitch: Finanzstärke seit mehr als zwei Jahrzehnten bestätigt
Die LV 1871 überzeugt die Analysten von Fitch Ratings mit ihrer "sehr starken
Kapitalausstattung", ihrem "starken Unternehmensprofil" und "ihrer starken
finanziellen Performance".
Die internationale Ratingagentur Fitch hebt hervor, dass die Kapitalausstattung
der LV 1871 "auf dem 'extrem starken' Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells
sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote" basiert. Zudem zählt Fitch
die LV 1871 zu den "Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in
Deutschland" und bescheinigt dem Versicherer damit eine starke
Wettbewerbsposition in einem "wachsenden und profitablen Geschäftsfeld". Das
Kapitalanlagemanagement des Unternehmens wird von Fitch als "stark" eingestuft.
Auch die "starke finanzielle Performance" überzeugt die Analysten erneut: Die
versicherungstechnische Rentabilität des Unternehmens zeigt sich "stark und
stabil". Die Erträge der LV 1871 sind "besser diversifiziert als bei einigen
ihrer Wettbewerber", was die Rentabilität des Unternehmens "widerstandsfähiger
gegenüber makroökonomischen Veränderungen" macht.
Map-Report: LV 1871 erneut an der Spitze des Bilanzratings
Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871:
Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den
Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating. Unter 75 bewerteten Lebensversicherern
überzeugt die LV 1871 mit ihrer Ertragskraft, ihren Sicherheitsmitteln und den
stillen Reserven der Kapitalanlagen.
Finanzstärke - wichtiges Argument für Makler
Gerade im Berufsunfähigkeitsgeschäft ist diese Solidität entscheidend. Eine
BU-Police begleitet Kundinnen und Kunden oft über Jahrzehnte - da zählt, dass
Beiträge stabil bleiben, Leistungen verlässlich erbracht werden und der Partner
auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzstark ist. Mit dem
Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating, dem A+ Finanzstärkerating von Fitch und
ihrer hohen Solvabilitätsquote bestätigt die LV 1871 einmal mehr ihre Rolle als
einer der solidesten Anbieter am Markt.
Pressekontakt:
Julia Hauptmann
Pressesprecherin
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5
80333 München
Telefon +498955167468
E-Mail: mailto:presse@lv1871.de
https://www.lv1871.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/6153107
OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.
Die LV 1871 überzeugt die Analysten von Fitch Ratings mit ihrer "sehr starken
Kapitalausstattung", ihrem "starken Unternehmensprofil" und "ihrer starken
finanziellen Performance".
Die internationale Ratingagentur Fitch hebt hervor, dass die Kapitalausstattung
der LV 1871 "auf dem 'extrem starken' Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells
sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote" basiert. Zudem zählt Fitch
die LV 1871 zu den "Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in
Deutschland" und bescheinigt dem Versicherer damit eine starke
Wettbewerbsposition in einem "wachsenden und profitablen Geschäftsfeld". Das
Kapitalanlagemanagement des Unternehmens wird von Fitch als "stark" eingestuft.
Auch die "starke finanzielle Performance" überzeugt die Analysten erneut: Die
versicherungstechnische Rentabilität des Unternehmens zeigt sich "stark und
stabil". Die Erträge der LV 1871 sind "besser diversifiziert als bei einigen
ihrer Wettbewerber", was die Rentabilität des Unternehmens "widerstandsfähiger
gegenüber makroökonomischen Veränderungen" macht.
Map-Report: LV 1871 erneut an der Spitze des Bilanzratings
Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871:
Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den
Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating. Unter 75 bewerteten Lebensversicherern
überzeugt die LV 1871 mit ihrer Ertragskraft, ihren Sicherheitsmitteln und den
stillen Reserven der Kapitalanlagen.
Finanzstärke - wichtiges Argument für Makler
Gerade im Berufsunfähigkeitsgeschäft ist diese Solidität entscheidend. Eine
BU-Police begleitet Kundinnen und Kunden oft über Jahrzehnte - da zählt, dass
Beiträge stabil bleiben, Leistungen verlässlich erbracht werden und der Partner
auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzstark ist. Mit dem
Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating, dem A+ Finanzstärkerating von Fitch und
ihrer hohen Solvabilitätsquote bestätigt die LV 1871 einmal mehr ihre Rolle als
einer der solidesten Anbieter am Markt.
Pressekontakt:
Julia Hauptmann
Pressesprecherin
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5
80333 München
Telefon +498955167468
E-Mail: mailto:presse@lv1871.de
https://www.lv1871.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/6153107
OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.
Autor folgen