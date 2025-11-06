    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zum 21. Mal in Folge A+ im Fitch-Finanzstärkerating - Ausblick stabil (FOTO)

    München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die
    Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 21. Mal in Folge mit dem
    Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches
    Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Erst vor
    kurzem hat auch Franke & Bornberg der LV 1871 im Map-Report-Bilanzrating erneut
    "ausgezeichnete" Finanzkraft attestiert.

    "Zum 21. Mal in Folge bestätigt Fitch mit dem A+ Finanzstärkerating die
    außergewöhnliche Finanzkraft und Stabilität der LV 1871. Der stabile Ausblick
    ist dabei ein starkes Signal für die Zukunft. Finanzielle Stärke, wie sie uns
    jüngst auch von Franke & Bornberg erneut attestiert wurde, bedeutet für Kunden
    und Geschäftspartner Verlässlichkeit. Zusammen mit bedarfsgerechten
    Absicherungslösungen und hervorragenden Serviceleistungen bildet sie das
    Fundament für das Vertrauen, das uns Kunden und Geschäftspartner
    entgegenbringen", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

    Fitch: Finanzstärke seit mehr als zwei Jahrzehnten bestätigt

    Die LV 1871 überzeugt die Analysten von Fitch Ratings mit ihrer "sehr starken
    Kapitalausstattung", ihrem "starken Unternehmensprofil" und "ihrer starken
    finanziellen Performance".

    Die internationale Ratingagentur Fitch hebt hervor, dass die Kapitalausstattung
    der LV 1871 "auf dem 'extrem starken' Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells
    sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote" basiert. Zudem zählt Fitch
    die LV 1871 zu den "Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in
    Deutschland" und bescheinigt dem Versicherer damit eine starke
    Wettbewerbsposition in einem "wachsenden und profitablen Geschäftsfeld". Das
    Kapitalanlagemanagement des Unternehmens wird von Fitch als "stark" eingestuft.
    Auch die "starke finanzielle Performance" überzeugt die Analysten erneut: Die
    versicherungstechnische Rentabilität des Unternehmens zeigt sich "stark und
    stabil". Die Erträge der LV 1871 sind "besser diversifiziert als bei einigen
    ihrer Wettbewerber", was die Rentabilität des Unternehmens "widerstandsfähiger
    gegenüber makroökonomischen Veränderungen" macht.

    Map-Report: LV 1871 erneut an der Spitze des Bilanzratings

    Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871:
    Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den
    Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating. Unter 75 bewerteten Lebensversicherern
    überzeugt die LV 1871 mit ihrer Ertragskraft, ihren Sicherheitsmitteln und den
    stillen Reserven der Kapitalanlagen.

    Finanzstärke - wichtiges Argument für Makler

    Gerade im Berufsunfähigkeitsgeschäft ist diese Solidität entscheidend. Eine
    BU-Police begleitet Kundinnen und Kunden oft über Jahrzehnte - da zählt, dass
    Beiträge stabil bleiben, Leistungen verlässlich erbracht werden und der Partner
    auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzstark ist. Mit dem
    Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating, dem A+ Finanzstärkerating von Fitch und
    ihrer hohen Solvabilitätsquote bestätigt die LV 1871 einmal mehr ihre Rolle als
    einer der solidesten Anbieter am Markt.

