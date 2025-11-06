Zum 21. Mal in Folge A+ im Fitch-Finanzstärkerating - Ausblick stabil (FOTO)

München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die

Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 21. Mal in Folge mit dem

Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches

Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Erst vor

kurzem hat auch Franke & Bornberg der LV 1871 im Map-Report-Bilanzrating erneut

"ausgezeichnete" Finanzkraft attestiert.



"Zum 21. Mal in Folge bestätigt Fitch mit dem A+ Finanzstärkerating die

außergewöhnliche Finanzkraft und Stabilität der LV 1871. Der stabile Ausblick

ist dabei ein starkes Signal für die Zukunft. Finanzielle Stärke, wie sie uns

jüngst auch von Franke & Bornberg erneut attestiert wurde, bedeutet für Kunden

und Geschäftspartner Verlässlichkeit. Zusammen mit bedarfsgerechten

Absicherungslösungen und hervorragenden Serviceleistungen bildet sie das

Fundament für das Vertrauen, das uns Kunden und Geschäftspartner

entgegenbringen", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.





Fitch: Finanzstärke seit mehr als zwei Jahrzehnten bestätigt



Die LV 1871 überzeugt die Analysten von Fitch Ratings mit ihrer "sehr starken

Kapitalausstattung", ihrem "starken Unternehmensprofil" und "ihrer starken

finanziellen Performance".



Die internationale Ratingagentur Fitch hebt hervor, dass die Kapitalausstattung

der LV 1871 "auf dem 'extrem starken' Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells

sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote" basiert. Zudem zählt Fitch

die LV 1871 zu den "Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in

Deutschland" und bescheinigt dem Versicherer damit eine starke

Wettbewerbsposition in einem "wachsenden und profitablen Geschäftsfeld". Das

Kapitalanlagemanagement des Unternehmens wird von Fitch als "stark" eingestuft.

Auch die "starke finanzielle Performance" überzeugt die Analysten erneut: Die

versicherungstechnische Rentabilität des Unternehmens zeigt sich "stark und

stabil". Die Erträge der LV 1871 sind "besser diversifiziert als bei einigen

ihrer Wettbewerber", was die Rentabilität des Unternehmens "widerstandsfähiger

gegenüber makroökonomischen Veränderungen" macht.



Map-Report: LV 1871 erneut an der Spitze des Bilanzratings



Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871:

Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den

Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating. Unter 75 bewerteten Lebensversicherern

überzeugt die LV 1871 mit ihrer Ertragskraft, ihren Sicherheitsmitteln und den

stillen Reserven der Kapitalanlagen.



Finanzstärke - wichtiges Argument für Makler



Gerade im Berufsunfähigkeitsgeschäft ist diese Solidität entscheidend. Eine

BU-Police begleitet Kundinnen und Kunden oft über Jahrzehnte - da zählt, dass

Beiträge stabil bleiben, Leistungen verlässlich erbracht werden und der Partner

auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzstark ist. Mit dem

Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating, dem A+ Finanzstärkerating von Fitch und

ihrer hohen Solvabilitätsquote bestätigt die LV 1871 einmal mehr ihre Rolle als

einer der solidesten Anbieter am Markt.



