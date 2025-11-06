    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Richter billigt Boeing-Deal mit Washington zu Max-Abstürzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing entgeht weiterer Strafverfolgung nach Urteil.
    • 1,1 Milliarden Dollar als Teil der Vereinbarung zu zahlen.
    • Richter wies Forderung nach Sonderermittler zurück.
    Richter billigt Boeing-Deal mit Washington zu Max-Abstürzen
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Für Boeing soll es nach einer US-Gerichtsentscheidung keine weitere Strafverfolgung wegen zweier tödlicher Abstürze von Flugzeugen des Typs 737 Max geben. Der zuständige Richter im Bundesstaat Texas billigte eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Flugzeugbauer und dem US-Justizministerium. Boeing wird als Teil des Deals weitere gut 1,1 Milliarden Dollar (etwa 950 Millionen Euro) zahlen.

    Bei den Unglücken im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hatten bei der Zertifizierung der 737 Max durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    182,30€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 13,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    210,40€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 13,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Boeing soll nach der Vereinbarung eine weitere Strafe von 243,6 Millionen Dollar zahlen und zusätzlich 444,5 Millionen Dollar in einen Fonds für Hinterbliebene einbringen. 455 Millionen Dollar sollen zur Stärkung der Sicherheit und Qualität ausgegeben werden. Der Richter lehnte zugleich die Forderung einiger Opferfamilien ab, einen Sonderermittler einzusetzen.

    Zwischenfall löste neue Ermittlungen aus

    Der Konzern vermied seinerzeit eine Strafverfolgung unter anderem mit dem Versprechen, Maßnahmen gegen Betrug sowie ein Ethik-Programm umzusetzen. Auch zahlte der Konzern eine erste Strafe von 243,6 Millionen Dollar und 500 Millionen Dollar an Opferfamilien.

    Dann passierte ein dramatischer Zwischenfall im Januar 2024, bei dem im Steigflug ein Rumpffragment einer so gut wie neuen Boeing herausbrach. Dank der Fähigkeiten der Piloten und glücklicher Umstände wurde niemand ernsthaft verletzt. Das US-Justizministerium kam danach jedoch zu dem Schluss, dass Boeing gegen Auflagen aus der Vereinbarung zu den beiden Max-Abstürzen verstoßen hatte, und nahm das Strafverfahren wieder auf.

    Richter kippte erste neue Vereinbarung

    Im Juli 2024 bekannte sich Boeing daraufhin schuldig, die US-Regierung bei der Zertifizierung von Flugzeugen betrogen zu haben. Das öffnete die Tür für ein neues Übereinkommen, das unter anderem eine weitere Millionenstrafe sowie einen Aufpasser des Justizministeriums für den Konzern vorsah.

    Familien von Opfern der Abstürze kritisierten den Deal heftig und forderten Milliardenstrafen sowie andere Konsequenzen für Boeing. Das Gericht in Texas lehnte die damalige neue Vereinbarung daraufhin ab./so/DP/nas

    Boeing

    -0,83 %
    -6,99 %
    -7,70 %
    -11,53 %
    +19,00 %
    +6,77 %
    +29,86 %
    +25,65 %
    +1.034,93 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 171 auf Tradegate (06. November 2025, 17:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 128,67 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 287,00USD was eine Bandbreite von +40,70 %/+68,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Richter billigt Boeing-Deal mit Washington zu Max-Abstürzen Für Boeing soll es nach einer US-Gerichtsentscheidung keine weitere Strafverfolgung wegen zweier tödlicher Abstürze von Flugzeugen des Typs 737 Max geben. Der zuständige Richter im Bundesstaat Texas billigte eine entsprechende Vereinbarung zwischen …