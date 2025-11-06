Richter billigt Boeing-Deal mit Washington zu Max-Abstürzen
- Boeing entgeht weiterer Strafverfolgung nach Urteil.
- 1,1 Milliarden Dollar als Teil der Vereinbarung zu zahlen.
- Richter wies Forderung nach Sonderermittler zurück.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Für Boeing soll es nach einer US-Gerichtsentscheidung keine weitere Strafverfolgung wegen zweier tödlicher Abstürze von Flugzeugen des Typs 737 Max geben. Der zuständige Richter im Bundesstaat Texas billigte eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Flugzeugbauer und dem US-Justizministerium. Boeing wird als Teil des Deals weitere gut 1,1 Milliarden Dollar (etwa 950 Millionen Euro) zahlen.
Bei den Unglücken im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hatten bei der Zertifizierung der 737 Max durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt.
Boeing soll nach der Vereinbarung eine weitere Strafe von 243,6 Millionen Dollar zahlen und zusätzlich 444,5 Millionen Dollar in einen Fonds für Hinterbliebene einbringen. 455 Millionen Dollar sollen zur Stärkung der Sicherheit und Qualität ausgegeben werden. Der Richter lehnte zugleich die Forderung einiger Opferfamilien ab, einen Sonderermittler einzusetzen.
Zwischenfall löste neue Ermittlungen aus
Der Konzern vermied seinerzeit eine Strafverfolgung unter anderem mit dem Versprechen, Maßnahmen gegen Betrug sowie ein Ethik-Programm umzusetzen. Auch zahlte der Konzern eine erste Strafe von 243,6 Millionen Dollar und 500 Millionen Dollar an Opferfamilien.
Dann passierte ein dramatischer Zwischenfall im Januar 2024, bei dem im Steigflug ein Rumpffragment einer so gut wie neuen Boeing herausbrach. Dank der Fähigkeiten der Piloten und glücklicher Umstände wurde niemand ernsthaft verletzt. Das US-Justizministerium kam danach jedoch zu dem Schluss, dass Boeing gegen Auflagen aus der Vereinbarung zu den beiden Max-Abstürzen verstoßen hatte, und nahm das Strafverfahren wieder auf.
Richter kippte erste neue Vereinbarung
Im Juli 2024 bekannte sich Boeing daraufhin schuldig, die US-Regierung bei der Zertifizierung von Flugzeugen betrogen zu haben. Das öffnete die Tür für ein neues Übereinkommen, das unter anderem eine weitere Millionenstrafe sowie einen Aufpasser des Justizministeriums für den Konzern vorsah.
Familien von Opfern der Abstürze kritisierten den Deal heftig und forderten Milliardenstrafen sowie andere Konsequenzen für Boeing. Das Gericht in Texas lehnte die damalige neue Vereinbarung daraufhin ab./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 171 auf Tradegate (06. November 2025, 17:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 128,67 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 287,00USD was eine Bandbreite von +40,70 %/+68,25 % bedeutet.
Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:
* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer
* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer
Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer
Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.
Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:
* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)
* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)
* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)
* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)
* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..
