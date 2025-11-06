    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SIM-Networks bietet kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 12.000 Euro

    Karlsruhe (ots) - Der deutsche IT-Infrastrukturanbieter SIM-Networks hat im
    Oktober 2025 ein spezielles Angebot gestartet: Neukundinnen und Neukunden aus
    Deutschland erhalten im ersten Jahr kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis
    zu 1.000 Euro pro Monat .

    Das Unternehmen aus Karlsruhe will mit diesem Angebot insbesondere Start-ups und
    schnell wachsenden Unternehmen den Einstieg in die Cloud erleichtern und ihnen
    die Möglichkeit bieten, Cloud-Lösungen risikofrei und ohne Anfangsinvestition zu
    testen. Ein weiterer Vorteil: Die Migration ist ebenfalls kostenlos , was
    mögliche Hemmschwellen abbaut und die Umstellung auf eine andere IT-Plattform
    erleichtert. Im Angebot inbegriffen sind u. a. Cloud-Server, GPU-Server,
    Backup-Service und S3-Storage. Nicht abgedeckt sind Lizenzen, physische Hardware
    und SLA.

    SIM-Networks betreibt zertifizierte Tier III+ Rechenzentren in Deutschland und
    Niederlande und gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Sicherheit
    . Seit zehn Jahren unterstützt das Unternehmen kleine und mittelständische
    Betriebe sowie größere Organisationen bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb
    von IT-Plattformen in ganz Europa. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an
    junge und schnell wachsende Unternehmen, die auf Skalierbarkeit angewiesen sind
    und ihre Plattform modernisieren möchten.

    Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem persönlichen Kundensupport. Die
    persönliche und individuelle Betreuung stellt sicher, dass Fragen umgehend
    beantwortet und technische Belange effizient und schnell umgesetzt werden. Der
    Support begleitet Unternehmen von der Erstberatung, über die Migration, bis zum
    laufenden Betrieb und ist 24/7 erreichbar.

    Unternehmen, die erwägen, in die Cloud zu migrieren oder ihren aktuellen
    IT-Infrastrukturanbieter zu wechseln, erfahren alle Details zum Angebot von
    SIM-Networks unter (https://www.sim-networks.com/de/l/cloud-sale-2025a) .

    SIM-Networks ist ein deutscher IT-Infrastrukturanbieter, der Cloud-, dedizierte
    und Hosting-Lösungen anbietet. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in
    ganz Europa und weltweit und ist spezialisiert auf leistungsstarke, individuelle
    Lösungen sowie persönlichen Support rund um die Uhr.

    Pressekontakt:

    Business Development Management:
    Andreas Hahn
    mailto:a.hahn@sim-networks.com
    +49 721 90 98 80 20

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181358/6153122
    OTS: Netversor GmbH




