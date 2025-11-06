SIM-Networks bietet kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 12.000 Euro
Karlsruhe (ots) - Der deutsche IT-Infrastrukturanbieter SIM-Networks hat im
Oktober 2025 ein spezielles Angebot gestartet: Neukundinnen und Neukunden aus
Deutschland erhalten im ersten Jahr kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis
zu 1.000 Euro pro Monat .
Das Unternehmen aus Karlsruhe will mit diesem Angebot insbesondere Start-ups und
schnell wachsenden Unternehmen den Einstieg in die Cloud erleichtern und ihnen
die Möglichkeit bieten, Cloud-Lösungen risikofrei und ohne Anfangsinvestition zu
testen. Ein weiterer Vorteil: Die Migration ist ebenfalls kostenlos , was
mögliche Hemmschwellen abbaut und die Umstellung auf eine andere IT-Plattform
erleichtert. Im Angebot inbegriffen sind u. a. Cloud-Server, GPU-Server,
Backup-Service und S3-Storage. Nicht abgedeckt sind Lizenzen, physische Hardware
und SLA.
SIM-Networks betreibt zertifizierte Tier III+ Rechenzentren in Deutschland und
Niederlande und gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Sicherheit
. Seit zehn Jahren unterstützt das Unternehmen kleine und mittelständische
Betriebe sowie größere Organisationen bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb
von IT-Plattformen in ganz Europa. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an
junge und schnell wachsende Unternehmen, die auf Skalierbarkeit angewiesen sind
und ihre Plattform modernisieren möchten.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem persönlichen Kundensupport. Die
persönliche und individuelle Betreuung stellt sicher, dass Fragen umgehend
beantwortet und technische Belange effizient und schnell umgesetzt werden. Der
Support begleitet Unternehmen von der Erstberatung, über die Migration, bis zum
laufenden Betrieb und ist 24/7 erreichbar.
Unternehmen, die erwägen, in die Cloud zu migrieren oder ihren aktuellen
IT-Infrastrukturanbieter zu wechseln, erfahren alle Details zum Angebot von
SIM-Networks unter (https://www.sim-networks.com/de/l/cloud-sale-2025a) .
SIM-Networks ist ein deutscher IT-Infrastrukturanbieter, der Cloud-, dedizierte
und Hosting-Lösungen anbietet. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in
ganz Europa und weltweit und ist spezialisiert auf leistungsstarke, individuelle
Lösungen sowie persönlichen Support rund um die Uhr.
Pressekontakt:
Business Development Management:
Andreas Hahn
mailto:a.hahn@sim-networks.com
+49 721 90 98 80 20
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181358/6153122
OTS: Netversor GmbH
