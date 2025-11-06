SIM-Networks bietet kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 12.000 Euro

Karlsruhe (ots) - Der deutsche IT-Infrastrukturanbieter SIM-Networks hat im

Oktober 2025 ein spezielles Angebot gestartet: Neukundinnen und Neukunden aus

Deutschland erhalten im ersten Jahr kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis

zu 1.000 Euro pro Monat .



Das Unternehmen aus Karlsruhe will mit diesem Angebot insbesondere Start-ups und

schnell wachsenden Unternehmen den Einstieg in die Cloud erleichtern und ihnen

die Möglichkeit bieten, Cloud-Lösungen risikofrei und ohne Anfangsinvestition zu

testen. Ein weiterer Vorteil: Die Migration ist ebenfalls kostenlos , was

mögliche Hemmschwellen abbaut und die Umstellung auf eine andere IT-Plattform

erleichtert. Im Angebot inbegriffen sind u. a. Cloud-Server, GPU-Server,

Backup-Service und S3-Storage. Nicht abgedeckt sind Lizenzen, physische Hardware

und SLA.





SIM-Networks betreibt zertifizierte Tier III+ Rechenzentren in Deutschland und

Niederlande und gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Sicherheit

. Seit zehn Jahren unterstützt das Unternehmen kleine und mittelständische

Betriebe sowie größere Organisationen bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb

von IT-Plattformen in ganz Europa. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an

junge und schnell wachsende Unternehmen, die auf Skalierbarkeit angewiesen sind

und ihre Plattform modernisieren möchten.



Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem persönlichen Kundensupport. Die

persönliche und individuelle Betreuung stellt sicher, dass Fragen umgehend

beantwortet und technische Belange effizient und schnell umgesetzt werden. Der

Support begleitet Unternehmen von der Erstberatung, über die Migration, bis zum

laufenden Betrieb und ist 24/7 erreichbar.



Unternehmen, die erwägen, in die Cloud zu migrieren oder ihren aktuellen

IT-Infrastrukturanbieter zu wechseln, erfahren alle Details zum Angebot von

SIM-Networks unter (https://www.sim-networks.com/de/l/cloud-sale-2025a) .



SIM-Networks ist ein deutscher IT-Infrastrukturanbieter, der Cloud-, dedizierte

und Hosting-Lösungen anbietet. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in

ganz Europa und weltweit und ist spezialisiert auf leistungsstarke, individuelle

Lösungen sowie persönlichen Support rund um die Uhr.



