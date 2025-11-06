    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief übertrifft Markterwartungen im Q3.
    • Jefferies belässt Kursziel bei 163 Euro, "Hold".
    • Wachstum durch hohe Nachfrage nach Rechenzentren.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Die überraschend guten Resultate und die Anhebung des Gewinnziels für das laufende Jahr zeugten von dem außergewöhnlich hohen Wachstum, mit dem die Essener im US-Geschäft rechneten. Wachstumstreiber sei die Nachfrage nach Rechenzentren./rob/la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 163 Euro

