Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 271,8 auf Tradegate (06. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +3,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 161,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -43,58 %/-39,90 % bedeutet.