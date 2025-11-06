ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro
- DZ Bank: Rheinmetall auf "Kaufen" eingestuft.
- Fairer Wert: 2240 Euro je Aktie, gute Aussichten.
- Wachstum im Q3 schwächer, aber im Rahmen der Erwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1.718 auf Tradegate (06. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,53 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.177,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+31,27 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Solche Kursumstände, daß der Kurs kaum auf positives nach oben reagiert und eher sich seitwärts oder gar gefallen ist, hatten wir von Anfang an,als Rheinmetall bei 200,300,500,700,800,1.000,1.200,1.500 usw,jedesmal galt Rheinmetall als total überteuert und alle fürsorglichen User sahen ständig, egal zu welchen Kurse,den total Absturz,der nie kam. So gesehen,mit dem Auftrags Tsunami wird Rheinmetall,wie auch jeweils Renk und Hensoldt,in ihren Bewertungen reinwachsen. Steht jedem frei sein Investment jederzeit zu beenden,wenn meint, bei Rheinmetall seien keine Kursgewinne zu erzielen,aber nicht weiter mit ständigen Warnungen vor dem Kollaps investierte User nerven! Man kommt sich sonst vor wie ein Kleinkind, das von der Mutter ständig vor den gefahren gewarnt wird,was wann wie passieren könnte
Ist schon bemerkenswert,wie in jedem Forum es User gibt, die sich Sorgen um das investierte Geld anderer ,echt investierten ,machen ! Jeder ist für sein Investment verantwortlich,jeder dürfte wissen,welche Risiken es beinhaltet,wann man bei Rheinmetall oder anderswo einsteigt,da bedarf es keiner ständigen Warnungen deswegen,einiger fürsorglicher User,ist NUR nervend