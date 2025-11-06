    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro

    • DZ Bank: Rheinmetall auf "Kaufen" eingestuft.
    • Fairer Wert: 2240 Euro je Aktie, gute Aussichten.
    • Wachstum im Q3 schwächer, aber im Rahmen der Erwartungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1.718 auf Tradegate (06. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,53 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.177,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+31,27 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
