DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1.718 auf Tradegate (06. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,53 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.177,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+31,27 % bedeutet.