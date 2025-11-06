ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Continental auf 76 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für das Unternehmen.
- Stärkere Volumina und Preis-Mix treiben Ebit an.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 66,94 auf Tradegate (06. November 2025, 17:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,38 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -24,99 %/+20,01 % bedeutet.
ZF und SGL bin ich zu weit weg.
