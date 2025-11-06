JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 66,94 auf Tradegate (06. November 2025, 17:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,38 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -24,99 %/+20,01 % bedeutet.