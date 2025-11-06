Neurals Portfoliounternehmen Hanf.com erweitert seine Einzelhandelspräsenz nach Norddeutschland mit zwei neuen Filialen in Bielefeld und Herford

Toronto, Ontario – 6. November 2025 – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, gibt gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. („CWE“), das unter der Marke Hanf.com tätig ist und an dem Neural mit 30,75 % beteiligt ist, die Erweiterung des Hanf.com-Einzelhandelsnetzwerks in Norddeutschland bekannt. Neu hinzugekommen sind zwei Filialen in Bielefeld und Herford, beide im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Das neue Geschäft in Bielefeld markiert Hanf.coms Eintritt in ein wichtiges regionales Zentrum. Mit einer Stadtbevölkerung von mehr als 330.000 und einer Metropolregion mit nahezu 600.000 Einwohnern(1) ist Bielefeld die größte Stadt im Regierungsbezirk Detmold. Der neue Standort folgt auf Hanf.coms strategische Übernahme eines bestehenden CBD-Einzelhandelsunternehmens in der Stadt. In Herford, einer Hansestadt mit rund 67.000 Einwohnern(2), hat Hanf.com ebenfalls ein etabliertes CBD-Einzelhandelsgeschäft übernommen und damit seine Präsenz in der Region weiter gestärkt.

„Die Hinzufügung von zwei bestehenden Filialen erweitert Hanf.coms landesweite Präsenz, erhöht unsere Markenbekanntheit und unterstützt das Umsatzwachstum“, sagte Ronnie Jaegermann, CEO von Hanf.com. „Wir freuen uns darauf, das Wachstum zu beschleunigen und die Rentabilität an diesen Standorten zu steigern, indem wir unsere operativen Effizienzen, unser branchenführendes Produktangebot und das Kundenerlebnis in die lebendigen Gemeinschaften von Bielefeld und Herford bringen – zwei ausgezeichnete Marktstandorte mit starkem Wachstumspotenzial. Dies war eine seltene Gelegenheit, zwei etablierte CBD-Einzelhandelsbetriebe mit treuer Kundschaft zu erwerben und sie in das Hanf.com-Netzwerk zu integrieren, das nun 19 Standorte in ganz Deutschland umfasst.“

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Wirkstoffentwicklung umfasst den strategischen Einsatz von sub-halluzinogenen Dosen von Meskalinextrakt, wodurch Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert werden, während die therapeutische Wirksamkeit erhalten bleibt.