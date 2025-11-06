Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.982,48USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,17 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,24USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,68 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.359,50USD
|-5,06 %
|Platin
|1.521,50USD
|-3,06 %
|Kupfer London Rolling
|10.676,73USD
|-0,44 %
|Aluminium
|2.852,57PKT
|-0,15 %
|Erdgas
|4,287USD
|+1,50 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -5,06 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.11.25, 17:29 Uhr.