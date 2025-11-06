Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.982,48USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,17 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,24USD und verzeichnet ein Minus von -0,44 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,68 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.359,50 USD -5,06 % Platin 1.521,50 USD -3,06 % Kupfer London Rolling 10.676,73 USD -0,44 % Aluminium 2.852,57 PKT -0,15 % Erdgas 4,287 USD +1,50 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -5,06 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.11.25, 17:29 Uhr.