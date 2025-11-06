Termine am 7. November 2025

DEU: Moody's Rating Deutschland



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

11:20 DEU: Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes.

12:00 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026

12:00 DEU: Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren U.a. werden Fed-Vize Philip N. Jefferson und Bundesbankpräsident Joachim Nagel ins Gespräch mit Teilnehmenden kommen. In einer Townhall können diese mit EZB-Direktoriumsmitglied Frank Elderson erörtern, wie die Klimakrise die Wirtschaft betrifft. Bundesbank-Vorstandsmitglied Fritzi Köhler-Geib erarbeitet in einem Workshop mit den Teilnehmenden, warum Daten ein Anker unserer Demokratie sind. Ein weiterer Workshop mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper behandelt die Frage, wie viel Finanzwissen notwendig ist, um sein Geld im Griff zu haben.

BRA: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz

