Milliken & Company erhält 2025 das EcoVadis-Gold-Rating und gehört damit zu den besten 5% weltweit

"Wir sind stolz darauf, von EcoVadis das vierte Jahr in Folge mit Gold ausgezeichnet worden zu sein", sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken. "Diese Anerkennung spiegelt das Engagement unserer Teams auf der ganzen Welt und unsere kontinuierliche Konzentration auf die Förderung von Transparenz und Innovation in allen unseren Geschäftsbereichen wider".

SPARTANBURG, S.C., Nov. 6, 2025 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Fertigung und Materialwissenschaft, hat bei der EcoVadis-Bewertung 2025 zum vierten Mal in Folge ein Gold-Rating erhalten und gehört damit zu den besten 5 % von mehr als 150.000 bewerteten Organisationen weltweit. Dieser Erfolg ist ein weiterer Meilenstein in Millikens kontinuierlichem Engagement für Nachhaltigkeit, ethische Geschäftspraktiken und Innovation.

EcoVadis bietet vertrauenswürdige Unternehmensbewertungen für Organisationen in mehr als 250 Branchen. Das Gold-Rating von Milliken spiegelt die guten Leistungen in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte, Umwelt, Beschaffungspraktiken und Ethik wider. Die Bemühungen des Unternehmens orientieren sich an den überprüften SBTi-Netto-Null-Zielen, die in seinem jüngsten Bericht ausführlich beschrieben sind.

"Bewertungen von Dritten wie EcoVadis helfen uns, unsere Fortschritte zu messen und uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Kasel Knight, Chief Legal Officer und Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit bei Milliken. "Wir sind stolz darauf, für unsere Transparenz und unseren Einfluss anerkannt zu werden, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Verpflichtungen für unsere Stakeholder und die Branchen, in denen wir tätig sind, voranzutreiben.

Millikens Gold-Rating deckt die Bereiche Chemie, Textil, Bodenbeläge und Gesundheitswesen ab und zeigt das unternehmensweite Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Der proaktive Ansatz des Unternehmens bei der Weitergabe von Ergebnissen vereinfacht die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, reduziert den Bedarf an zusätzlichen Fragebögen und stärkt den Ruf von Milliken für seine Zuverlässigkeit.

Um mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Milliken zu erfahren und den jüngsten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens zu lesen, besuchen Sie sustainability.milliken.com.

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen , dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen: Milliken entwickelt Produkte, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Auf der Grundlage von Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Verständnis von Integrität und Exzellenz, um die Welt für künftige Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Millikens neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook , Instagram und LinkedIn .

