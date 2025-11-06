Der BÃ¶rsen-Tag
Globale Indizes im freien Fall: TecDAX und US-MÃ¤rkte besonders betroffen
An den globalen BÃ¶rsen herrscht heute Katerstimmung: Alle beobachteten Indizes rutschen ins Minus, angefÃ¼hrt vom TecDAX mit einem RÃ¼ckgang von 2,37%. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten.
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.692,55 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,66%. Der MDAX, der die mittelgroÃŸen Unternehmen abbildet, fÃ¤llt um 1,91% auf 28.900,66 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert bei 15.965,22 Punkten und verliert 0,83%. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der Technologieunternehmen abbildet, mit einem RÃ¼ckgang von 2,37% auf 3.492,38 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung: Der Dow Jones steht bei 46.838,30 Punkten und verliert 1,02%, wÃ¤hrend der S&P 500 um 1,24% auf 6.715,82 Punkte fÃ¤llt. Insgesamt zeigt sich ein breites Minus Ã¼ber alle Indizes hinweg, wobei der TecDAX den stÃ¤rksten RÃ¼ckgang verzeichnet. Die globalen MÃ¤rkte stehen unter Druck, was sich in den deutlichen Verlusten widerspiegelt.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angefÃ¼hrt von DHL Group mit einem Anstieg von 8.07%. Zalando folgt mit 7.15%, wÃ¤hrend RWE mit 1.29% ebenfalls im positiven Bereich bleibt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Deutsche Boerse fÃ¤llt um 4.05%, SAP um 4.34% und Heidelberg Materials sogar um 4.61%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen Hochtief mit 3.74%, Nordex mit 3.43% und Rational mit 3.24% hervor, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hinweist.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche RÃ¼ckgÃ¤nge, angefÃ¼hrt von Lanxess mit einem Minus von 12.25%. AUTO1 Group und Nemetschek folgen mit -6.29% und -6.18%.
SDAX TopwerteIm SDAX fÃ¼hrt SUESS MicroTec mit einem beeindruckenden Anstieg von 14.18%. SMA Solar Technology und Suedzucker zeigen ebenfalls positive Werte mit 4.72% und 1.16%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Nagarro, das um 4.41% fÃ¤llt, und Hamborner REIT sowie SILTRONIC AG, die um 5.87% und 7.60% sinken.
TecDAX TopwerteDer TecDAX wird ebenfalls von SUESS MicroTec mit 14.18% angefÃ¼hrt, gefolgt von SMA Solar Technology mit 4.72% und Nordex mit 3.43%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Nagarro mit -4.41%, Nemetschek mit -6.18% und SILTRONIC AG mit -7.60%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen Merck & Co mit 1.34%, Chevron Corporation mit 1.14% und Apple mit 0.68% eine moderate positive Entwicklung.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Amazon, das um 2.72% fÃ¤llt, NVIDIA mit -3.52% und Salesforce, das um 6.80% sinkt.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Datadog Registered (A) mit 21.01% angefÃ¼hrt, gefolgt von Air Products & Chemicals mit 10.66% und Parker-Hannifin mit 8.38%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante RÃ¼ckgÃ¤nge, angefÃ¼hrt von Robinhood Markets Registered (A) mit -8.58%, PTC mit -7.91% und Fortinet mit -7.15%.
Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer fÃ¼r Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer kÃ¼nstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschlieÃŸlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhÃ¤ngige Quellen konsultieren. Wir Ã¼bernehmen keine Haftung fÃ¼r Verluste oder SchÃ¤den. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschÃ¼tzt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit mÃ¶glich. Ã„nderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte