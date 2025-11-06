    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Schwächer - Anleger bleiben vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte geben am Donnerstag nach.
    • Anleger zeigen sich vorsichtig, Verluste weiten sich aus.
    • EuroStoxx 50 schließt 1,02% tiefer, FTSE 100 ebenfalls.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Schwächer - Anleger bleiben vorsichtig
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Marktbeobachtern zufolge dominierte Vorsicht unter den Anlegern. Am Nachmittag weiteten sich die Verluste im Sog der schwächeren New Yorker Börsen aus. "Der Shutdown in den USA hinterlässt zunehmend Spuren", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Die Börse wird sich früher oder später mit diesem Thema beschäftigen müssen."

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent tiefer bei 5.611,18 Punkten. Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 9.735,78 Punkte. Der schweizerische SMI gab um 0,52 Prozent auf 12.298,86 Punkte nach.

    Aus Branchensicht standen europaweit Technologiewerte am stärksten unter Druck. Sie litten - ebenso wie der Sektor in den USA - unter Sorgen vor einer Überbewertung und einer womöglich deutlicheren Korrektur.

    Der Rohstoffsektor profitierte von der Stärke von ArcelorMittal . Die Aktie gewann nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal 2,4 Prozent. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies verwiesen auf Signale der Stabilisierung. Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt.

    Astrazeneca legten um 3,0 Prozent zu. Der britische Pharmakonzern hatte ein weiteres überraschend starkes Quartal verzeichnet.

    Unter den Nahrungs- und Getränkeherstellern fielen Diageo mit 6,5 Prozent Abschlag auf. Der Spirituosenkonzerns hatte den Jahresausblick wegen Schwierigkeiten in China und der geringen Kauflust der Verbraucher in den USA gekappt.

    Aktien von Air France-KLM brachen um knapp 15 Prozent ein. Die Analysten von Bernstein verwiesen auf den operativen Gewinn (Ebit) der französischen Fluggesellschaft, der klar unter den Erwartungen geblieben sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,13 % und einem Kurs von 19,15 auf Tradegate (06. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 42,47 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0179. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -0,52 %/+30,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
