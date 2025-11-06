Bericht
Porsche plant Rückzug aus China
Der Konzern aus Zuffenhausen hatte zuletzt einen massiven Absatzeinbruch in China zu verkraften. Man werde deswegen das Händlernetz "optimieren", teilte Porsche mit, man strebe "bis Ende 2026 eine Reduzierung der Standorte an", wie der "Focus" weiter schreibt.
Vor vier Jahren hatte Porsche noch Rekordzahlen in China zu vermelden: 2021 verkauften die Stuttgarter 95.700 Sportwagen im Reich der Mitte. Das entsprach fast einem Drittel des gesamten weltweiten Absatzes. Im vergangenen Jahr waren es noch etwas mehr als halb so viele (57.000). 2025 wird der nächste Tiefpunkt: In den ersten neun Monaten lieferte der Traditionskonzern "nur" noch 32.000 Autos aus, ein Minus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Wettbewerb mit einheimischen Herstellern wie Xiaomi hat der schwäbische Hersteller das Nachsehen mit seinen Luxus-Elektroautos. Im Frühjahr hatte Konzernchef Oliver Blume bereits angedeutet, dass sich Porsche in China mangels Nachfrage womöglich ganz von Elektroautos verabschieden könnte.
Ein Abgesang auf Porsche, diesmal nicht vom Autopapst (Dudenhöffer), sondern vom Professor (Christian Rieck): Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Auf relativ sicheren Terrain bewegen wir uns charttechnisch erst zwischen 55 - 63 Euro ( hatten wir zuletzt Anfang 25 ) . Um dahin zu kommen , braucht es solide hoffnungsweckende Information ; am besten vom neuen CEO . Inhaltlich fehlt mir nach allem Vorangegangenen allerdings die Phantasie , was da noch kommen soll ; es bleibt spannend ...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Weil die Börse zukünftige vermutete Entwicklungen vorweg nimmt , die ´schlechten Zahlen ´ sind Vergangenheit , börsentechnisch abgearbeitet ! Majorität der Anleger geht davon aus , daß es schlimmer nicht mehr kommen wird . Hatten ein bestätigtes Doppeltief bei 40 E in jüngster Zeit Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif ,,,