DZ BANK stuft Heidelberg Materials auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 196,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
