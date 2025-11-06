DZ BANK stuft Heidelberg Materials auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 196,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

