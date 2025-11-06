Investition in Wachstumssegmente / Einweihung neuer Produktionslinie (FOTO)

Auerbach/Hamburg (ots) - Mit einem Festakt in der SchlossArena feierte das

Knorr-Werk in Auerbach am 6. November 2025 sein 35-jÃ¤hriges Bestehen - und

zugleich einen bedeutenden Schritt in die Zukunft: die Einweihung einer neuen

Produktionslinie fÃ¼r Snackprodukte. 15 Millionen Euro investiert Knorrs

Mutterkonzern Unilever Ã¼ber vier Jahre in den Standort. Die neue

Produktionslinie bildet nun den Grundstein dafÃ¼r, das Werk zu einem

Kompetenzzentrum fÃ¼r Mini Meals und Snackprodukte auszubauen.



Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer sagte dazu: "35 Jahre Knorr in

Auerbach stehen fÃ¼r VerlÃ¤sslichkeit, Engagement und eine starke Verbundenheit

mit der Region. Mit der neuen Produktionslinie und einer Investition von 15

Millionen Euro Ã¼ber vier Jahre setzt Unilever ein deutliches Zeichen fÃ¼r die

Zukunft: fÃ¼r moderne Technologien, WettbewerbsfÃ¤higkeit und sichere

ArbeitsplÃ¤tze im Vogtland. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu

Auerbach und zu Sachsen als Industrie- und Investitionsstandort. Sie stÃ¤rkt die

Region nachhaltig und zeigt, dass SÃ¼dwestsachsen auch kÃ¼nftig ein attraktiver

und dynamischer Wirtschaftsraum bleibt. Mein Dank gilt allen, die sich fÃ¼r die

Weiterentwicklung des Werkes und diese wichtige Investition engagiert haben."





Anzeige Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu Unilever Plc! Long 46,43â‚¬ 0,60 × 8,85 Zum Produkt Short 57,95â‚¬ 0,60 × 8,70 Zum Produkt