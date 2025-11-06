35 Jahre Knorr-Werk Auerbach
Investition in Wachstumssegmente / Einweihung neuer Produktionslinie (FOTO)
Auerbach/Hamburg (ots) - Mit einem Festakt in der SchlossArena feierte das
Knorr-Werk in Auerbach am 6. November 2025 sein 35-jÃ¤hriges Bestehen - und
zugleich einen bedeutenden Schritt in die Zukunft: die Einweihung einer neuen
Produktionslinie fÃ¼r Snackprodukte. 15 Millionen Euro investiert Knorrs
Mutterkonzern Unilever Ã¼ber vier Jahre in den Standort. Die neue
Produktionslinie bildet nun den Grundstein dafÃ¼r, das Werk zu einem
Kompetenzzentrum fÃ¼r Mini Meals und Snackprodukte auszubauen.
Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer sagte dazu: "35 Jahre Knorr in
Auerbach stehen fÃ¼r VerlÃ¤sslichkeit, Engagement und eine starke Verbundenheit
mit der Region. Mit der neuen Produktionslinie und einer Investition von 15
Millionen Euro Ã¼ber vier Jahre setzt Unilever ein deutliches Zeichen fÃ¼r die
Zukunft: fÃ¼r moderne Technologien, WettbewerbsfÃ¤higkeit und sichere
ArbeitsplÃ¤tze im Vogtland. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu
Auerbach und zu Sachsen als Industrie- und Investitionsstandort. Sie stÃ¤rkt die
Region nachhaltig und zeigt, dass SÃ¼dwestsachsen auch kÃ¼nftig ein attraktiver
und dynamischer Wirtschaftsraum bleibt. Mein Dank gilt allen, die sich fÃ¼r die
Weiterentwicklung des Werkes und diese wichtige Investition engagiert haben."
Knorr gehÃ¶rt zu Unilever, einem der weltweit grÃ¶ÃŸten KonsumgÃ¼terunternehmen. Im
vergangenen Jahr gab Unilever bekannt, das Werk in Auerbach neu auszurichten.
Kern des Konzepts, das gemeinsam von Arbeitgeberseite und Betriebsrat entwickelt
wurde, ist es, den Standort in Auerbach zu einem Kompetenzzentrum fÃ¼r
Snackprodukte auszubauen und damit einen klaren Fokus auf Wachstumssegmente zu
legen.
"Die Nachfrage nach Snackprodukten steigt kontinuierlich - und wir sehen darin
ein groÃŸes Potenzial fÃ¼r nachhaltiges Wachstum. Mit der neuen Produktionslinie
und der Ausrichtung des Werks Auerbach als Kompetenzzentrum schaffen wir die
Grundlage, um diesen Trend aktiv mitzugestalten. Das stÃ¤rkt nicht nur unsere
Marktposition, sondern auch den Standort und die BeschÃ¤ftigung in der Region",
so Stefan Pfeifer, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Unilever Deutschland.
Hermann Soggeberg, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von Unilever Deutschland
ergÃ¤nzte: "Der Erfolg von Auerbach zeigt, was Mitbestimmung bewirken kann. Wenn
BeschÃ¤ftigte und Unternehmen gemeinsam an LÃ¶sungen arbeiten, entsteht Zukunft -
wirtschaftlich stark und sozial verantwortungsvoll."
Traditionsstandort mit Fokus auf Wachstum und Innovation
Bereits seit 1943 werden im Werk Auerbach Trockensuppen und WÃ¼rzmittel
hergestellt, ab 1990 unter der Marke Knorr. Seit dem Jahr 2000 gehÃ¶rt der
Standort zu Unilever. Mit sieben vollautomatisierten Abpacklinien sowie einer
Jahresproduktion von Ã¼ber 8.000 Tonnen ist das Werk unter der Leitung von Heiko
RÃ¶der heute Unilevers wichtigster Produktionsstandort fÃ¼r Instantsuppen,
Snack-Pots und Spaghetteria-Produkte und beliefert ganz Europa. Die neue Linie
allein kann bis zu 100 Millionen Snack-Becher jÃ¤hrlich produzieren.
Mit der neuen Produktionslinie und dem klaren Fokus auf Wachstumssegmente setzt
Unilever ein starkes Zeichen fÃ¼r die Zukunft des Standorts Auerbach.
Ãœber Unilever
Unilever ist ein international fÃ¼hrender KonsumgÃ¼terhersteller. Das Unternehmen
vertreibt in Ã¼ber 190 LÃ¤ndern Lebensmittel, KÃ¶rperpflegeprodukte, Waschmittel
und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen
genutzt werden. Unilever beschÃ¤ftigt weltweit Ã¼ber 128.000 Mitarbeitende und
erzielte 2024 einen Umsatz von 60,8 Milliarden Euro.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.unilever.de .
Pressekontakt:
Unilever Deutschland
Carolin Weber
Media Relations
E-Mail: mailto:mediarelations.de@unilever.com
Tel.: 040 69639 2164
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24435/6153192
OTS: Unilever Deutschland GmbH
