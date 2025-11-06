Investition in Wachstumssegmente / Einweihung neuer Produktionslinie (FOTO)

    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsPT Unilever Indonesia AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu PT Unilever Indonesia

    Auerbach/Hamburg (ots) - Mit einem Festakt in der SchlossArena feierte das
    Knorr-Werk in Auerbach am 6. November 2025 sein 35-jÃ¤hriges Bestehen - und
    zugleich einen bedeutenden Schritt in die Zukunft: die Einweihung einer neuen
    Produktionslinie fÃ¼r Snackprodukte. 15 Millionen Euro investiert Knorrs
    Mutterkonzern Unilever Ã¼ber vier Jahre in den Standort. Die neue
    Produktionslinie bildet nun den Grundstein dafÃ¼r, das Werk zu einem
    Kompetenzzentrum fÃ¼r Mini Meals und Snackprodukte auszubauen.

    Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer sagte dazu: "35 Jahre Knorr in
    Auerbach stehen fÃ¼r VerlÃ¤sslichkeit, Engagement und eine starke Verbundenheit
    mit der Region. Mit der neuen Produktionslinie und einer Investition von 15
    Millionen Euro Ã¼ber vier Jahre setzt Unilever ein deutliches Zeichen fÃ¼r die
    Zukunft: fÃ¼r moderne Technologien, WettbewerbsfÃ¤higkeit und sichere
    ArbeitsplÃ¤tze im Vogtland. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu
    Auerbach und zu Sachsen als Industrie- und Investitionsstandort. Sie stÃ¤rkt die
    Region nachhaltig und zeigt, dass SÃ¼dwestsachsen auch kÃ¼nftig ein attraktiver
    und dynamischer Wirtschaftsraum bleibt. Mein Dank gilt allen, die sich fÃ¼r die
    Weiterentwicklung des Werkes und diese wichtige Investition engagiert haben."

    Knorr gehÃ¶rt zu Unilever, einem der weltweit grÃ¶ÃŸten KonsumgÃ¼terunternehmen. Im
    vergangenen Jahr gab Unilever bekannt, das Werk in Auerbach neu auszurichten.
    Kern des Konzepts, das gemeinsam von Arbeitgeberseite und Betriebsrat entwickelt
    wurde, ist es, den Standort in Auerbach zu einem Kompetenzzentrum fÃ¼r
    Snackprodukte auszubauen und damit einen klaren Fokus auf Wachstumssegmente zu
    legen.

    "Die Nachfrage nach Snackprodukten steigt kontinuierlich - und wir sehen darin
    ein groÃŸes Potenzial fÃ¼r nachhaltiges Wachstum. Mit der neuen Produktionslinie
    und der Ausrichtung des Werks Auerbach als Kompetenzzentrum schaffen wir die
    Grundlage, um diesen Trend aktiv mitzugestalten. Das stÃ¤rkt nicht nur unsere
    Marktposition, sondern auch den Standort und die BeschÃ¤ftigung in der Region",
    so Stefan Pfeifer, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Unilever Deutschland.

    Hermann Soggeberg, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von Unilever Deutschland
    ergÃ¤nzte: "Der Erfolg von Auerbach zeigt, was Mitbestimmung bewirken kann. Wenn
    BeschÃ¤ftigte und Unternehmen gemeinsam an LÃ¶sungen arbeiten, entsteht Zukunft -
    wirtschaftlich stark und sozial verantwortungsvoll."

    Traditionsstandort mit Fokus auf Wachstum und Innovation

    Bereits seit 1943 werden im Werk Auerbach Trockensuppen und WÃ¼rzmittel
    hergestellt, ab 1990 unter der Marke Knorr. Seit dem Jahr 2000 gehÃ¶rt der
    Standort zu Unilever. Mit sieben vollautomatisierten Abpacklinien sowie einer
    Jahresproduktion von Ã¼ber 8.000 Tonnen ist das Werk unter der Leitung von Heiko
    RÃ¶der heute Unilevers wichtigster Produktionsstandort fÃ¼r Instantsuppen,
    Snack-Pots und Spaghetteria-Produkte und beliefert ganz Europa. Die neue Linie
    allein kann bis zu 100 Millionen Snack-Becher jÃ¤hrlich produzieren.

    Mit der neuen Produktionslinie und dem klaren Fokus auf Wachstumssegmente setzt
    Unilever ein starkes Zeichen fÃ¼r die Zukunft des Standorts Auerbach.

    Ãœber Unilever

    Unilever ist ein international fÃ¼hrender KonsumgÃ¼terhersteller. Das Unternehmen
    vertreibt in Ã¼ber 190 LÃ¤ndern Lebensmittel, KÃ¶rperpflegeprodukte, Waschmittel
    und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen
    genutzt werden. Unilever beschÃ¤ftigt weltweit Ã¼ber 128.000 Mitarbeitende und
    erzielte 2024 einen Umsatz von 60,8 Milliarden Euro.

    Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.unilever.de .

