DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 197,3 auf Tradegate (06. November 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,26 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von +3,74 %/+23,48 % bedeutet.