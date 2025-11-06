ANALYSE-FLASH
DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Heidelberg Materials an.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach Quartalszahlen.
- Gute Kostendisziplin und Preiserhöhungen beobachtet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 197,3 auf Tradegate (06. November 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,26 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von +3,74 %/+23,48 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
