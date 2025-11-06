Branche sieht Chance auf Trendwende - Unter Bedingungen

Berlin (ots) - Laut Medienberichten will die Bundesregierung ab Mitte Dezember

800 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um im kommenden Jahr Effizienzhäuser

wieder mit dem Standard EH55 zu fördern. Dazu Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Wir begrüßen diesen wichtigen Schritt ausdrücklich. Das Programm ist eine gute

Ergänzung zum Bau-Turbo, der zwar Planungen erleichtert - aber vorher müssen

Menschen den Mut fassen zum Bauen. Da hilft die angekündigte Förderung

entscheidend. Bauwillige brauchen einen attraktiven Zinssatz, der zu

Investitionen animiert.





Allein über 120.000 Wohnungen der noch nicht begonnenen rund 300.000 Neubauten

im Bauüberhang wurden unter früheren, attraktiveren Finanzierungsbedingungen

geplant und sind heute nicht mehr wirtschaftlich. Die Förderung kann diese

Projekte für die Bauherren wieder in greifbare Nähe rücken."



Für den Wohnungsmarkt wäre zudem eine Verstetigung des Programms extrem wichtig.

Um einen Ansturm und abrupten Förderstopp zu vermeiden, sollte die

Bundesregierung alles daransetzen, die KfW-Mittel aufzustocken. Die

Bereinigungssitzungen in der kommenden Woche bieten die Gelegenheit, ungenutzte

Fördermittel umzuschichten für einen noch größeren Schub am Wohnungsbaumarkt. Es

steht viel auf dem Spiel.



Viele Bauherren im Land werden von dem EH55-Plus-Programm mit regenerativen

Heizungen stark profitieren. Das Programm sollte aber nicht nur für bereits

genehmigte Vorhaben gelten, sondern auch für künftige Projekte. Das würde eine

breitere Schicht an Bauwilligen ansprechen und könnte eine echte Trendwende am

Wohnungsmarkt einläuten.



Der Markt zeigt zuletzt zwar erste Aufwärtstendenzen, aber die eigentlichen

Herausforderungen bleiben: gestiegene Baukosten, hohe Zinsen, Bürokratie. Jetzt

braucht es mehr Bauwillige und mehr Genehmigungen durch verlässliche

Investitionsimpulse für bezahlbaren Wohnraum."



