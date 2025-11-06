    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Beliebte Neubau-Förderung kehrt zurück

    Branche sieht Chance auf Trendwende - Unter Bedingungen

    Berlin (ots) - Laut Medienberichten will die Bundesregierung ab Mitte Dezember
    800 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um im kommenden Jahr Effizienzhäuser
    wieder mit dem Standard EH55 zu fördern. Dazu Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Wir begrüßen diesen wichtigen Schritt ausdrücklich. Das Programm ist eine gute
    Ergänzung zum Bau-Turbo, der zwar Planungen erleichtert - aber vorher müssen
    Menschen den Mut fassen zum Bauen. Da hilft die angekündigte Förderung
    entscheidend. Bauwillige brauchen einen attraktiven Zinssatz, der zu
    Investitionen animiert.

    Allein über 120.000 Wohnungen der noch nicht begonnenen rund 300.000 Neubauten
    im Bauüberhang wurden unter früheren, attraktiveren Finanzierungsbedingungen
    geplant und sind heute nicht mehr wirtschaftlich. Die Förderung kann diese
    Projekte für die Bauherren wieder in greifbare Nähe rücken."

    Für den Wohnungsmarkt wäre zudem eine Verstetigung des Programms extrem wichtig.
    Um einen Ansturm und abrupten Förderstopp zu vermeiden, sollte die
    Bundesregierung alles daransetzen, die KfW-Mittel aufzustocken. Die
    Bereinigungssitzungen in der kommenden Woche bieten die Gelegenheit, ungenutzte
    Fördermittel umzuschichten für einen noch größeren Schub am Wohnungsbaumarkt. Es
    steht viel auf dem Spiel.

    Viele Bauherren im Land werden von dem EH55-Plus-Programm mit regenerativen
    Heizungen stark profitieren. Das Programm sollte aber nicht nur für bereits
    genehmigte Vorhaben gelten, sondern auch für künftige Projekte. Das würde eine
    breitere Schicht an Bauwilligen ansprechen und könnte eine echte Trendwende am
    Wohnungsmarkt einläuten.

    Der Markt zeigt zuletzt zwar erste Aufwärtstendenzen, aber die eigentlichen
    Herausforderungen bleiben: gestiegene Baukosten, hohe Zinsen, Bürokratie. Jetzt
    braucht es mehr Bauwillige und mehr Genehmigungen durch verlässliche
    Investitionsimpulse für bezahlbaren Wohnraum."

