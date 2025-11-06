Beliebte Neubau-Förderung kehrt zurück
Branche sieht Chance auf Trendwende - Unter Bedingungen
Berlin (ots) - Laut Medienberichten will die Bundesregierung ab Mitte Dezember
800 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um im kommenden Jahr Effizienzhäuser
wieder mit dem Standard EH55 zu fördern. Dazu Felix Pakleppa,
Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Wir begrüßen diesen wichtigen Schritt ausdrücklich. Das Programm ist eine gute
Ergänzung zum Bau-Turbo, der zwar Planungen erleichtert - aber vorher müssen
Menschen den Mut fassen zum Bauen. Da hilft die angekündigte Förderung
entscheidend. Bauwillige brauchen einen attraktiven Zinssatz, der zu
Investitionen animiert.
Allein über 120.000 Wohnungen der noch nicht begonnenen rund 300.000 Neubauten
im Bauüberhang wurden unter früheren, attraktiveren Finanzierungsbedingungen
geplant und sind heute nicht mehr wirtschaftlich. Die Förderung kann diese
Projekte für die Bauherren wieder in greifbare Nähe rücken."
Für den Wohnungsmarkt wäre zudem eine Verstetigung des Programms extrem wichtig.
Um einen Ansturm und abrupten Förderstopp zu vermeiden, sollte die
Bundesregierung alles daransetzen, die KfW-Mittel aufzustocken. Die
Bereinigungssitzungen in der kommenden Woche bieten die Gelegenheit, ungenutzte
Fördermittel umzuschichten für einen noch größeren Schub am Wohnungsbaumarkt. Es
steht viel auf dem Spiel.
Viele Bauherren im Land werden von dem EH55-Plus-Programm mit regenerativen
Heizungen stark profitieren. Das Programm sollte aber nicht nur für bereits
genehmigte Vorhaben gelten, sondern auch für künftige Projekte. Das würde eine
breitere Schicht an Bauwilligen ansprechen und könnte eine echte Trendwende am
Wohnungsmarkt einläuten.
Der Markt zeigt zuletzt zwar erste Aufwärtstendenzen, aber die eigentlichen
Herausforderungen bleiben: gestiegene Baukosten, hohe Zinsen, Bürokratie. Jetzt
braucht es mehr Bauwillige und mehr Genehmigungen durch verlässliche
Investitionsimpulse für bezahlbaren Wohnraum."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6153209
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
