    SILTRONIC AG Aktie sinkt rapide - -7,31 % - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um -7,31 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Sie fällt um -7,31 % auf 45,77. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 45,77, mit einem Minus von -7,31 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,55 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -14,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,46 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,11 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,70 %
    1 Monat -8,01 %
    3 Monate +35,55 %
    1 Jahr -4,16 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR wert.

    Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus


    Der Dax ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer …

    Globale Indizes im freien Fall: TecDAX und US-Märkte besonders betroffen


    An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Alle beobachteten Indizes rutschen ins Minus, angeführt vom TecDAX mit einem Rückgang von 2,37%. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im TecDAX.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -7,25 %
    -14,73 %
    -7,08 %
    +35,99 %
    -5,57 %
    -23,90 %
    -43,64 %
    +107,59 %
    +18,35 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
