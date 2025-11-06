Bavarian Nordic Aktie verliert deutlich an Wert - -21,58 % - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Bavarian Nordic Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -21,58 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,80 %, geht es heute bei der Bavarian Nordic Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bavarian Nordic ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten und Immuntherapien spezialisiert hat. Es ist bekannt für seine Pockenimpfstoffe und hat starke Partnerschaften mit Regierungen. Hauptkonkurrenten sind GSK, Merck & Co., und Sanofi Pasteur. Die Fähigkeit, schnell auf neue Gesundheitsbedrohungen zu reagieren, ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bavarian Nordic in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,03 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bavarian Nordic Aktie damit um -1,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bavarian Nordic +24,20 % gewonnen.

Bavarian Nordic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat +2,85 % 3 Monate +0,03 % 1 Jahr +16,83 %

Informationen zur Bavarian Nordic Aktie

Es gibt 79 Mio. Bavarian Nordic Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd. wert.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION COPENHAGEN, Denmark, 6 November, 2025 – With …

Bavarian Nordic Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bavarian Nordic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bavarian Nordic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.