DZ BANK stuft Stellantis auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 8,779EUR auf Tradegate (06. November 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 6,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 6,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte