DZ BANK stuft Stellantis auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 6,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



