MINISTER GIORGETTI ERÖFFNET DIE 82. AUSGABE DER INTERNATIONALEN ZWEIRADMESSE

MAILAND, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 82. Ausgabe der EICMA – Internationale Zweiradmesse wurde heute in Anwesenheit des Ministers für Wirtschaft und Finanzen Giancarlo Giorgetti offiziell eröffnet. Die Veranstaltung findet bis Sonntag, den 9. November, in den Pavillons der Fiera Milano Rho statt.

Bis Sonntag, 9. November, sind in der Fiera Milano Rho über 730 Aussteller aus 50 Ländern vertreten: Mailand ist wieder Welthauptstadt des Motorradsports

Mit mehr als 730 Ausstellern aus 50 Ländern und mehr als 2.000 vertretenen Marken bestätigt die EICMA ihren Status als weltweit maßgeblicher Bezugspunkt für die gesamte Motorradindustrie und die Lieferkette für Zweiradmobilität. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto „EICMA, That's Amore" ihre lange Tradition feiert, verspricht eine Hommage an die Leidenschaft zu werden, die diejenigen verbindet, die Zweiräder bauen, und diejenigen, die sie lieben.

An der Eröffnung nahmen Minister Giorgetti sowie führende Persönlichkeiten aus Institutionen und Führungskräfte der EICMA teil: Präsident Pietro Meda, CEO Paolo Magri, Präsident der Confindustria ANCMA (Nationaler Verband der Fahrrad-, Motorrad- und Zubehörhersteller) Mariano Roman, Präsident der Region Lombardei Attilio Fontana, Stadträtin für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitspolitik der Stadt Mailand Alessia Cappello, Präsident der Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, Präsident der Fiera Milano Carlo Bonomi, Präsident der ICE - Italienische Handelsagentur Matteo Zoppas sowie Vertreter von Unternehmen und Militärbehörden.

Heute und morgen sind für die Presse und Fachbesucher reserviert, während vom Donnerstag, 6. bis Sonntag, 9. November, die Messehallen der Fiera Milano ihre Türen für das breite Publikum öffnen, das ein immersives Erlebnis mit Weltpremieren, Spitzentechnologien, Wettbewerben, Live-Shows und speziellen Inhalten genießen kann, die von den Veranstaltern entwickelt wurden, wie beispielsweise ein Testbereich für urbane Mobilität und eine Ausstellung zur Geschichte der Rallye Dakar.

Auch bei dieser Ausgabe spielt „Made in Italy" wieder eine bedeutende Rolle und macht 30 % der Gesamtzahl der Aussteller aus, was die Rolle Italiens als führendes europäisches Land in Bezug auf den Motorradmarkt und die Motorradproduktion bestätigt. Die EICMA 2025 unterstreicht die wachsende internationale Dimension der Veranstaltung und begrüßt auch Aussteller aus zehn neuen Ländern, darunter Estland, Georgien, Irland, Mexiko, Panama, Peru und die Vereinigten Arabischen Emirate.

In den neun Pavillons der Fiera Milano in Rho und dem Außenbereich MotoLive, der mit einer Rekordfläche von über 60.000 Quadratmetern sein 20-jähriges Bestehen feiert, bestätigt sich die EICMA nicht nur als Fachmesse, sondern als globales Event, das Geschäft, Unterhaltung, Innovation und Leidenschaft auf einer einzigen Plattform für die Branche und die Öffentlichkeit vereint.

Mit ihrer offiziellen Eröffnung bekräftigt die EICMA 2025 die Rolle Mailands als Welthauptstadt der Zweiräder und erneuert eine Geschichte des Erfolgs und der Liebe zur Mobilität, die mit Enthusiasmus und Zuversicht in die Zukunft blickt.

