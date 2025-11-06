    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Paper Summit 2025

    Nachteilige Standortfaktoren belasten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit

    Berlin (ots) - Verbandspräsident Gallenkamp: "Wer die Deindustrialisierung
    Deutschlands aufhalten will, muss bei den entscheidenden Standortfaktoren
    Energie, Bürokratie und Abgaben nachbessern" / Absatz und Umsatz der
    Papierindustrie 2025 weiter rückläufig / Aktuelle Umfrage: 81 Prozent der
    Bundesbürger befürworten niedrigere Energiepreise für energieintensive Branchen
    / BMWE-Staatssekretärin Gitta Connemann will Bürokratiekosten für die Wirtschaft
    um ein Viertel reduzieren / IGBCE-Hauptvorstand Francesco Grioli: "Die
    papiererzeugende Industrie hat hier eine Zukunft. Deutschland und Europa
    brauchen diese Branche." / 93,5 Prozent sehen wichtige Rolle für Papier und
    Pappe in der Zukunft.

    Industrieunternehmen werden in Deutschland nur dann weiterhin erfolgreich
    agieren können, wenn sich die Standortbedingungen in den Bereichen Energie,
    Bürokratie und Unternehmensabgaben im Vergleich zum internationalen Wettbewerb
    entscheidend und nachhaltig verbessern. Darauf hat der Präsident des Verbands
    DIE PAPIERINDUSTRIE und CEO des Spezialpapierherstellers Felix Schoeller,
    Hans-Christoph Gallenkamp, auf dem diesjährigen Paper Summit des Verbands in
    Berlin vor rund 150 Führungskräften der Papierbranche und ihrer Marktpartner
    hingewiesen. Dabei gehe es nicht allein "um die Beseitigung nachteiliger
    Standortfaktoren, sondern darum, die drohende Deindustrialisierung Deutschlands
    aufzuhalten", erläuterte Gallenkamp.

    Die Entwicklung in der Papier- und Zellstoffindustrie sei dafür - im dritten
    Rezessionsjahr in Folge - eines der warnenden Beispiele. Trotz größter
    Anstrengungen der Unternehmen verzeichne die Branche weiterhin rückläufige
    Produktionsmengen und Kapazitäten. Ende dieses Jahres werden Stand heute nur
    noch 129 Werke mit 218 Papiermaschinen in Betrieb sein. 2020 waren es noch 152
    Werke mit 260 Papiermaschinen. Damit wurden in den letzten fünf Jahren 15
    Prozent der Werke und Papiermaschinen stillgelegt. Auch bei der Produktion
    zeichnet sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum
    Vorjahr eine 3,5 Prozent geringere Produktionsmenge und 4 Prozent weniger Umsatz
    ab. In Europa ist die Gesamtproduktionsmenge von Papier und Pappe im ersten
    Halbjahr 2025 mit 39,6 Mio. Tonnen um 1,3 Prozent geringer als im
    Vorjahreszeitraum. Der Rückgang der Produktionsmenge in Deutschland im selben
    Zeitraum belief sich auf 3,2 Prozent und ist damit 2,5x stärker als in Europa.
    Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für das Investitionsvolumen. Investierte die
    Papierindustrie 2024 noch über 288 Millionen Euro in den Substanzaufbau, sind es
    in diesem Jahr lediglich elf Millionen Euro[1].

    Repräsentative Umfrage: 81 Prozent für niedrigere Energiepreise für
