Nachteilige Standortfaktoren belasten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit

Berlin (ots) - Verbandspräsident Gallenkamp: "Wer die DeindustrialisierungDeutschlands aufhalten will, muss bei den entscheidenden StandortfaktorenEnergie, Bürokratie und Abgaben nachbessern" / Absatz und Umsatz derPapierindustrie 2025 weiter rückläufig / Aktuelle Umfrage: 81 Prozent derBundesbürger befürworten niedrigere Energiepreise für energieintensive Branchen/ BMWE-Staatssekretärin Gitta Connemann will Bürokratiekosten für die Wirtschaftum ein Viertel reduzieren / IGBCE-Hauptvorstand Francesco Grioli: "Diepapiererzeugende Industrie hat hier eine Zukunft. Deutschland und Europabrauchen diese Branche." / 93,5 Prozent sehen wichtige Rolle für Papier undPappe in der Zukunft.Industrieunternehmen werden in Deutschland nur dann weiterhin erfolgreichagieren können, wenn sich die Standortbedingungen in den Bereichen Energie,Bürokratie und Unternehmensabgaben im Vergleich zum internationalen Wettbewerbentscheidend und nachhaltig verbessern. Darauf hat der Präsident des VerbandsDIE PAPIERINDUSTRIE und CEO des Spezialpapierherstellers Felix Schoeller,Hans-Christoph Gallenkamp, auf dem diesjährigen Paper Summit des Verbands inBerlin vor rund 150 Führungskräften der Papierbranche und ihrer Marktpartnerhingewiesen. Dabei gehe es nicht allein "um die Beseitigung nachteiligerStandortfaktoren, sondern darum, die drohende Deindustrialisierung Deutschlandsaufzuhalten", erläuterte Gallenkamp.Die Entwicklung in der Papier- und Zellstoffindustrie sei dafür - im drittenRezessionsjahr in Folge - eines der warnenden Beispiele. Trotz größterAnstrengungen der Unternehmen verzeichne die Branche weiterhin rückläufigeProduktionsmengen und Kapazitäten. Ende dieses Jahres werden Stand heute nurnoch 129 Werke mit 218 Papiermaschinen in Betrieb sein. 2020 waren es noch 152Werke mit 260 Papiermaschinen. Damit wurden in den letzten fünf Jahren 15Prozent der Werke und Papiermaschinen stillgelegt. Auch bei der Produktionzeichnet sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zumVorjahr eine 3,5 Prozent geringere Produktionsmenge und 4 Prozent weniger Umsatzab. In Europa ist die Gesamtproduktionsmenge von Papier und Pappe im erstenHalbjahr 2025 mit 39,6 Mio. Tonnen um 1,3 Prozent geringer als imVorjahreszeitraum. Der Rückgang der Produktionsmenge in Deutschland im selbenZeitraum belief sich auf 3,2 Prozent und ist damit 2,5x stärker als in Europa.Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für das Investitionsvolumen. Investierte diePapierindustrie 2024 noch über 288 Millionen Euro in den Substanzaufbau, sind esin diesem Jahr lediglich elf Millionen Euro[1].Repräsentative Umfrage: 81 Prozent für niedrigere Energiepreise für