Paper Summit 2025
Nachteilige Standortfaktoren belasten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit
Berlin (ots) - Verbandspräsident Gallenkamp: "Wer die Deindustrialisierung
Deutschlands aufhalten will, muss bei den entscheidenden Standortfaktoren
Energie, Bürokratie und Abgaben nachbessern" / Absatz und Umsatz der
Papierindustrie 2025 weiter rückläufig / Aktuelle Umfrage: 81 Prozent der
Bundesbürger befürworten niedrigere Energiepreise für energieintensive Branchen
/ BMWE-Staatssekretärin Gitta Connemann will Bürokratiekosten für die Wirtschaft
um ein Viertel reduzieren / IGBCE-Hauptvorstand Francesco Grioli: "Die
papiererzeugende Industrie hat hier eine Zukunft. Deutschland und Europa
brauchen diese Branche." / 93,5 Prozent sehen wichtige Rolle für Papier und
Pappe in der Zukunft.
Industrieunternehmen werden in Deutschland nur dann weiterhin erfolgreich
agieren können, wenn sich die Standortbedingungen in den Bereichen Energie,
Bürokratie und Unternehmensabgaben im Vergleich zum internationalen Wettbewerb
entscheidend und nachhaltig verbessern. Darauf hat der Präsident des Verbands
DIE PAPIERINDUSTRIE und CEO des Spezialpapierherstellers Felix Schoeller,
Hans-Christoph Gallenkamp, auf dem diesjährigen Paper Summit des Verbands in
Berlin vor rund 150 Führungskräften der Papierbranche und ihrer Marktpartner
hingewiesen. Dabei gehe es nicht allein "um die Beseitigung nachteiliger
Standortfaktoren, sondern darum, die drohende Deindustrialisierung Deutschlands
aufzuhalten", erläuterte Gallenkamp.
Die Entwicklung in der Papier- und Zellstoffindustrie sei dafür - im dritten
Rezessionsjahr in Folge - eines der warnenden Beispiele. Trotz größter
Anstrengungen der Unternehmen verzeichne die Branche weiterhin rückläufige
Produktionsmengen und Kapazitäten. Ende dieses Jahres werden Stand heute nur
noch 129 Werke mit 218 Papiermaschinen in Betrieb sein. 2020 waren es noch 152
Werke mit 260 Papiermaschinen. Damit wurden in den letzten fünf Jahren 15
Prozent der Werke und Papiermaschinen stillgelegt. Auch bei der Produktion
zeichnet sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum
Vorjahr eine 3,5 Prozent geringere Produktionsmenge und 4 Prozent weniger Umsatz
ab. In Europa ist die Gesamtproduktionsmenge von Papier und Pappe im ersten
Halbjahr 2025 mit 39,6 Mio. Tonnen um 1,3 Prozent geringer als im
Vorjahreszeitraum. Der Rückgang der Produktionsmenge in Deutschland im selben
Zeitraum belief sich auf 3,2 Prozent und ist damit 2,5x stärker als in Europa.
Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für das Investitionsvolumen. Investierte die
Papierindustrie 2024 noch über 288 Millionen Euro in den Substanzaufbau, sind es
in diesem Jahr lediglich elf Millionen Euro[1].
