Marktgeflüster
Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen!
Denn im Oktober wurden laut Challenger Job Cuts in den USA im Oktober so viele Menschen entlassen wie seit Jahren nicht mehr - und ein wichtiger Grund dafür ist offenkundig KI
Katastrophale Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bringen die Aktienmärkte in den USA unter Druck - und das hat viel zu tun mit KI bzw. der KI-Blase! Denn im Oktober wurden laut Challenger Job Cuts in den USA im Oktober so viele Menschen entlassen wie seit Jahren nicht mehr - und ein wichtiger Grund dafür ist offenkundig KI. Nun zeigt sich mehr und mehr: Die Big Tech-Konzerne sind nicht wegen KI so profitabel, sondern trotz KI. Inzwischen lassen sich die Big Tech-Firmen die Investitionen in Datencenter fremdfinanzieren - sie verschieben das Risiko also gewissermaßen auf die immer zahlreicheren Schattenbanken..
Hinweise aus Video:
1. KI-Blase: Big Tech macht Gewinne nicht wegen, sondern trotz KI
2. Eine Million für Russland: Indien füllt die Lücken des Krieges
Das Video "Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen!" sehen Sie hier..