    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen!

    Denn im Oktober wurden laut Challenger Job Cuts in den USA im Oktober so viele Menschen entlassen wie seit Jahren nicht mehr - und ein wichtiger Grund dafür ist offenkundig KI

    Katastrophale Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bringen die Aktienmärkte in den USA unter Druck - und das hat viel zu tun mit KI bzw. der KI-Blase! Denn im Oktober wurden laut Challenger Job Cuts in den USA im Oktober so viele Menschen entlassen wie seit Jahren nicht mehr - und ein wichtiger Grund dafür ist offenkundig KI. Nun zeigt sich mehr und mehr: Die Big Tech-Konzerne sind nicht wegen KI so profitabel, sondern trotz KI. Inzwischen lassen sich die Big Tech-Firmen die Investitionen in Datencenter fremdfinanzieren - sie verschieben das Risiko also gewissermaßen auf die immer zahlreicheren Schattenbanken..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.325,84€
    Basispreis
    15,83
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.187,93€
    Basispreis
    15,86
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. KI-Blase: Big Tech macht Gewinne nicht wegen, sondern trotz KI

    2. Eine Million für Russland: Indien füllt die Lücken des Krieges

     

    Das Video "Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen! Katastrophale Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bringen die Aktienmärkte in den USA unter Druck - und das hat viel zu tun mit KI bzw. der KI-Blase!