Die KI-Blase frisst ihre Kinder: Job-Verluste, Rezessions-Sorgen!

Katastrophale Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bringen die Aktienmärkte in den USA unter Druck - und das hat viel zu tun mit KI bzw. der KI-Blase! Denn im Oktober wurden laut Challenger Job Cuts in den USA im Oktober so viele Menschen entlassen wie seit Jahren nicht mehr - und ein wichtiger Grund dafür ist offenkundig KI. Nun zeigt sich mehr und mehr: Die Big Tech-Konzerne sind nicht wegen KI so profitabel, sondern trotz KI. Inzwischen lassen sich die Big Tech-Firmen die Investitionen in Datencenter fremdfinanzieren - sie verschieben das Risiko also gewissermaßen auf die immer zahlreicheren Schattenbanken..

